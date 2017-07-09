Зеленодольский завод уже ведет строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800

Согласно обнародованному годовому отчету АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" за 2016 год (здесь), это предприятие произвело в 2016 году закладку двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводскими номерами 801 и 802. Ранее о закладке этих кораблей официально не сообщалось.

Графическое изображение малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт") (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

Как ранее сообщалось, и как подтверждается в отчете, Зеленодольский завод 5 августа 2016 года получил государственный контракт на поставку пяти малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800. О начале постройке этих МРК на Зеленодольском заводе официально до сих пор не сообщалось, но, как уже сообщал наш блог со ссылкой на неофициальные источники, головной заказанный Зеленодольскому заводу МРК проекта 22800 с предположительным названием "Циклон" и заводским номером 801 был начат в 2016 году постройкой на переданном в управление зеленодольскому предприятию ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи.

Согласно отчету Зеленодольского завода за 2016 год, 29 сентября 2016 года он заключил также государственный контракт на поставку трех малых ракетных кораблей проекта 21631 (об это контракте стоимостью 27 млрд рублей также сообщалось).

В отчете Зеленодольского завода за 2016 год также сообщается, что в рамках Государственного оборонного заказа в 2016 году завод сдал Федеральной службе безопасности Российской Федерации пограничный сторожевой корабль проекта22100 зав. № 111 "Полярная Звезда".

Кроме того, Общество в рамках Государственного оборонного заказа в 2016 года продолжало строительство 12 (двенадцати) кораблей, судов и катеров:

- малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 636 "Вышний Волочек"

- малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 637 "Орехово-Зуево"

- малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 638 "Ингушетия"

- пограничного сторожевого корабля проекта 22100 зав. № 112

- пограничного сторожевого корабля проекта 22100 зав. № 113

- патрульного корабля проекта 22160 зав. № 161 "Василий Быков"

- патрульного корабля проекта 22160 зав. № 162 "Дмитрий Рогачев"

- патрульного корабля проекта 22160 зав. № 163 "Павел Державин"

- кабельного судна проекта 15310 зав. № 301 "Свияга" [при закладке именовалось "Волга" - bmpd]

- кабельного судна проекта 15310 зав. № 302 "Вятка"

- противодиверсионного катера проекта 21980 зав. № 988

- противодиверсионного катера проекта 21980 зав. № 989

В течение 2016 года были произведена закладка 4 (четырех) кораблей:

- патрульных кораблей проекта 22160 зав. № 164, зав. № 165

- малых ракетных кораблей проекта 22800 зав. № 801, зав. № 802.

По линии военно-технического сотрудничества:

Выполнение действующего контракта АО "Рособоронэкспорт" на поставку двух фрегатов "Гепард-3.9" во Вьетнам.

Новороссийск. 29 сентября 2016 г. заказ зав.№ 957 отправлен по внутренним водным путям в г. Новороссийск.

В течение отчетного времени Обществом проводилась активная работа с Министерством обороны РФ по организации проведения испытаний заказов. 2 ноября 2016 г. подписаны договора с ФКУ "Объединенное стратегическое командование Южного военного округа" на проведение испытаний заказов зав.№ 956, 957 в зоне ответственности Черноморского флота.

В течение отчетного периода Обществом проведены мероприятия по подготовке к обучению вьетнамских специалистов - экипажей на заказы зав. № 956, 957.

Совместная работа с АО "Рособоронэкспорт" по расширению рынка сбыта продукции в рамках ВТС:

Малый ракетный корабль проекта 21632 "Торнадо".

Интерес к поставке кораблей проекта 21632 в различных модификациях проявили Инозаказчики 818 [Египет], 795 [Туркмения].

Океанский патрульный корабль на базе проекта 11661.

В апреле 2016 г. с целью ознакомления с производственными мощностями АО "Зеленодольский завод имени А.М .Горького" и обсуждения перечня основного оборудования корабля завод посетила делегация Республики Шри-Ланка. В период с 16 по 20 мая 2016 г. Российская делегация (АО "Рособоронэкспорт, АО "Зеленодольское ПКБ", АО "Зеленодольский завод имени А.М Горького") посетила Республику Шри-Ланка с целью обсуждения спецификации проекта патрульного корабля, обсуждения вопросов обучения ланкийских специалистов эксплуатации корабля. По результатам проведенных переговоров составлен протокол с различными пожеланиями Шриланкийской стороны, которые Российская сторона должна рассмотреть и дать ответ на следующем раунде переговоров.

В период с 17 по 29 декабря 2016 г. Российская делегация в составе представителей АО "Рособоронэкспорт", АО "Зеленодольское ПКБ" и завода посетила Шри-Ланку для проведения очередного раунда. По результатам переговоров согласован и парафирован сторонам проект контракта на поставку патрульного корабля.

Гражданское судостроение

Несмотря на большой портфель оборонного заказа АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" продолжает активно развивать гражданское судостроение и изготовление мостовых металлоконструкций.

Продолжая традиции завода по строительству скоростных пассажирских судов, завод продолжает строительство судов проекта А145. В 2016 году успешно и в рекордные сроки (6 месяцев) был исполнен договор на строительство скоростного судна в VIP-исполнении проекта А145П.

Также в стадии строительства находятся 2 судна проекта А145. Суда на базе проекта А45 и А145 давно уже стали визитной карточкой не только нашего завода и Республики Татарстан, но символом возрождения всего скоростного пассажирского судостроения в России.

Одним из основных направлений в развитии гражданского судостроения завода является строительство пассажирских судов, с двигателями, работающими на сжиженном природном газе (СПГ), для перевозки пассажиров на регулярных и туристических

маршрутах.

В июле 2016 года между АО "Холдинговая компания "Ак Барс" и ООО "Газпром газомоторное топливо" было заключено соглашение о сотрудничестве в областипроектирования и строительства судов с двигателя ми, работающими на сжиженном

природном газе. В рамках развития данного направления АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" прорабатывает варианты проектирования строительства пассажирских судов с двигателями, работающими на СПГ.

Республика Татарстан выбрана в качестве пилотного региона для развития пассажирского флота на газомоторном топливе. В настоящее время существует рабочая группа по развитию проекта, привлечены конструкторские бюро и определены

производители двигателей, систем хранения и подачи топлива.

АО "Зеленодольский завод имени А.М . Горького" стремительно набирает позиции и на рынке крупногабаритных металлоконструкций. Во втором полугодии 2016 года завод впервые вышел на федеральный уровень, прошел аккредитацию в крупной строительной компании на право поставки металлоконструкций для строительства новой автомагистрали

"Москва - Санкт-Петербург" и сформировал гарантированный портфель заказов.

В первом квартале 2016 года были успешно завершены работы по изготовлению металлоконструкций для через железную дорогу в г.Заинске, для моста через р. Наясолка, для моста через р.Лесной Зай.

Так же в конце 2016 года был заключен договор на изготовление временных металлоконструкций для мостового перехода через р.Самару.

В мае 2016 года в ходе реализации программы импортозамещения на заводе создана Компания ООО "Адриа Винч Зеленодольск" совместно с хорватской компанией Adria Winch. "Адриа Винч Зеленодольск" специализируется на выпуске якорно-швартовного и спуско-подъемного оборудования, промысловых лебедок для рыболовной отрасли, лебедок специального назначения (буксирных, исследовательских, лебедок для гидролокаторов и др.). Уже подписаны первые контракты на поставку в 2017 году современных якорно-швартовных шпилей, изготовленных по европейской технологии, но с

"российской пропиской". Планируется, что уровень локализации в ближайшие 2-3 года достигнет 100%, а предполагаемый ассортимент палубного оборудования уже сейчас может применяться на всех строящихся кораблях РФ.

В финансовой части отчета АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" за 2016 год сообщается, что за отчетный

период выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 12,689615 млрд рублей (в 2015 году - 12,49217 млрд руб), а валовая прибыль - 484,679 млн руб (в 2015 году - 888,167 млн руб). Чистая прибыль в 2016 году составила 7,863 млн руб (в 2015 году - 6,368 млн руб). Рентабельность производства - 3,9 %.

Строящийся на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"