Сергей Чемезов протестировал МС-21
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Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Денис Федорко / russianplanes.net
К 2025 году планируется довести производство до 72 лайнеров в год
Генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов посетил 7 июля с рабочим визитом Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Глава Ростеха ознакомился с новой сборочной линией самолетов МС-21, осмотрел кабину лайнера и присутствовал при его полете.
«Отличный самолет! – отметил глава Ростеха. – После первых полетов самолет получил высокие оценки пилотов. МС-21 вобрал передовые разработки в области современного авиастроения. Мы надеемся в скором времени увидеть на МС-21 двигатели ПД-14».
В производстве самолетов МС-21 активно участвуют холдинги Госкорпорации. Они разрабатывают и выпускают маршевую силовую установку, систему управления общесамолетным оборудованием, вычислительный комплекс, комплектующие для шасси, спасательное оборудование и защитное снаряжение экипажа и ряд других компонентов лайнера.
«В 1999 году, когда мы подписывали контракт с Индией на Су-30, у многих были серьезные сомнения, что Иркутский авиазавод в его тогдашнем состоянии сможет с этой задачей справиться, – отметил Сергей Чемезов. – Однако благодаря этому контракту и во многом воле руководства и коллектива предприятия удалось начать модернизацию производства, реконструировать старые и построить новые цеха, главное – наладить серийный выпуск многофункционального истребителя Су-30МКИ».
С запуском в серию МС-21 продуктовая линейка «Иркута», который до этого выпускал только военную и специальную технику, пополняется гражданским самолетом.
«Конечно, в подготовку производства МС-21 были вложены немалые средства, но результат того стоил, – заявил глава Ростеха. – Сегодня Иркутский авиазавод является одним из самых передовых авиастроительных предприятий России. Я уверен, МС-21 будет пользоваться спросом как у отечественных, так и у зарубежных авиакомпаний. Уже к 2020 году в Иркутске смогут собирать по 20 самолетов МС-21 в год. А к 2025-му планируется довести производство до 72 машин ежегодно».
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07.07.2017
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