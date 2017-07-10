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Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии

10.07.2017 Lenta.ru 226 1
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Фрегат 575 Yueyang
Фрегат 575 Yueyang класса Type 054A Южного флота ВМС НОАК. Источник: www.news.cn
Источник: www.news.cn

Военные контакты Китая и КНДР находятся на данный момент на "нулевом уровне". Об этом в интервью телеканалу Channel NewsAsia рассказал глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо.

"Ранее у нас было много контактов и обменов, сейчас их нет. Пекин солидарен с международным сообществом в политике санкций в отношении Пхеньяна. Мы надеемся, что в конечном итоге нам удастся найти решение северокорейской проблемы", — заявил военный.

По его словам, Пекин всегда четко доводил до Пхеньяна позицию, что денуклеаризация Корейского полуострова — в интересах КНДР. Однако сейчас ситуация выглядит слишком хаотичной из-за многих проблем, включая размещение Сеулом на своей территории американских противоракетных комплексов THAAD и запусков ракет Пхеньяном.

8 июля президент США Дональд Трамп пообещал "так или иначе" решить ядерно-ракетную проблему КНДР, добавив, что на это может потребоваться больше времени, чем хотелось бы. Он добавил, что ценит действия Пекина по отношению "к чрезвычайно существенной проблеме в лице Северной Кореи, с которой надо что-то делать".

США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных запусков. В частности, Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.
09.07.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Продукция
THAAD
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
129
№1
10.07.2017 07:40
Китай "прогнулся" под угрозами СШП! С виду вроде мощная держава, а как до дела дошло, так хвост поджали и смирно выполняют требования пиндостана!
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