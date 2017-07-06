

Денис Мантуров

Источник: expert.ru Денис МантуровИсточник: expert.ru

5 июля на базе Корпоративного университета Сбербанка состоялся семинар-совещание руководителей компаний ОПК. В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Участники дискуссии обсудили тенденции развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, современные инструменты повышения эффективности работы предприятий и переход на принципы полного жизненного цикла продукции.

«Сейчас ОПК предстоит ряд новых системных трансформаций. В первую очередь, это комплексное внедрение цифровых технологий в проектировании и управлении процессом производства, что должно в разы повысить эффективность работы предприятий», - сообщил глава Минпромторга России.

В ходе мероприятия Председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф выступил с докладом «Новые технологические тренды и модели менеджмента». Также свое видение принципов построения эффективной модели финансирования техперевооружения предприятий ОПК представил Вице-президент ПАО «Сбербанк» Вячеслав Цыбульников. Он подчеркнул необходимость формирования единого постановления Правительства, регламентирующего основные принципы технического перевооружения предприятий ОПК.

В семинаре также приняли участие представители промышленности и научных организаций. В частности, генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алексей Криворучко на примере Концерна рассказал о системе формирования гибкого бережливого производства.

Кроме того, в ходе семинара обсуждался вопрос формирования программы коммерциализации системы управления полным жизненным циклом «Цифровое предприятие» совместно с ПАО «Сбербанк» и Российским федеральным ядерным центром, предложенной заместителем директора по информационным технологиям и управлению жизненным циклом изделий Российского федерального ядерного центра (ГК «Росатом») Олегом Кривошеевым.