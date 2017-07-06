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На базе Корпоративного университета Сбербанка состоялся семинар-совещание руководителей компаний ОПК

10.07.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 449 0
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Денис Мантуров
Денис Мантуров
Источник: expert.ru

5 июля на базе Корпоративного университета Сбербанка состоялся семинар-совещание руководителей компаний ОПК. В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.


Участники дискуссии обсудили тенденции развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, современные инструменты повышения эффективности работы предприятий и переход на принципы полного жизненного цикла продукции.


«Сейчас ОПК предстоит ряд новых системных трансформаций. В первую очередь, это комплексное внедрение цифровых технологий в проектировании и управлении процессом производства, что должно в разы повысить эффективность работы предприятий», - сообщил глава Минпромторга России.


В ходе мероприятия Председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф выступил с докладом «Новые технологические тренды и модели менеджмента». Также свое видение принципов построения эффективной модели финансирования техперевооружения предприятий ОПК представил Вице-президент ПАО «Сбербанк» Вячеслав Цыбульников. Он подчеркнул необходимость формирования единого постановления Правительства, регламентирующего основные принципы технического перевооружения предприятий ОПК.


В семинаре также приняли участие представители промышленности и научных организаций. В частности, генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алексей Криворучко на примере Концерна рассказал о системе формирования гибкого бережливого производства.


Кроме того, в ходе семинара обсуждался вопрос формирования программы коммерциализации системы управления полным жизненным циклом «Цифровое предприятие» совместно с ПАО «Сбербанк» и Российским федеральным ядерным центром, предложенной заместителем директора по информационным технологиям и управлению жизненным циклом изделий Российского федерального ядерного центра (ГК «Росатом») Олегом Кривошеевым.
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минпромторг РФ
Росатом
Персоны
Греф Герман
Криворучко Алексей
Мантуров Денис
Проекты
Бережливое производство
Ядерный щит

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