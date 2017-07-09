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Фрегат "Ланкедок" стучался в Северный полюс

10.07.2017 Военный паритет 211 0
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FREMM Languedoc
FREMM Languedoc во время плавания в Арктике
Источник: navyrecognition.com

FREMM Languedoc во время плавания в Арктике

фото через navyrecognition.com

ВМС Франции (Marine Nationale) заявили о вступлении Languedoc - третьего фрегата класса Aquitaine (FREMM - Multi Mission Frigate) в "активную службу", сообщает "Военный паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (5 июля).

Церемония состоялась 4 июля в присутствии начальника штаба ВМС Франции адмирала Празука (Prazuck). Фрегат присоединится к своим предшественникам Aquitaine и Provence после продолжительного похода, проведенного в конце 2017 года. В течение 104 суток корабль проходил вдоль берегов США, Канады, Исландии, Норвегии и Шотландии, даже заходил на 80 градусов северной широты к Северному полюсу. Во время этого похода экипаж проверил все боевые возможности корабля в сложных климатических условиях.

В настоящее время по программе FREMM должно быть построено 10 кораблей, из которых восемь предназначены для Франции. До середины 2019 года французский флот будет иметь шесть фрегатов этого типа.

ВП. Ланкедок, уходящий на север, все дальше от границ с Испанией, является местом, где производится треть всего французского вина.
09.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Испания
Канада
Норвегия
США
Франция
Проекты
DCNS FREMM
Арктика

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