Вице-спикер ГД назвал важными договоренности Путина и Трампа по Украине



Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в ГамбургеИсточник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР) назвал важной договоренность лидеров России и США по созданию канала связи для продвижения урегулирования на Украине на основе Минских соглашений.

Как сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров, США назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. По его словам, "условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, которая есть у США и для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей".

"Мне кажется, что важным является договоренность двух президентов о прямом контакте спецпредставителей по Украине. Безусловно, разговаривать нужно с теми, кто принимает решения, а не с теми, кто их исполняет. Поэтому такой контакт мне представляется конструктивным", - сказал Толстой журналистам, комментируя первую встречу лидеров.

По его мнению, важно и то, что оба президента, исходя из национальных интересов своих стран, подтвердили выполнение Минских соглашений как гарантию и единственный путь к миру на Украине и территориальную целостность Сирии, что тоже, безусловно, важно в контексте общих антитеррористических усилий коалиции и России.

"Для решения тех сложных задач, которые стоят по возрождению отношений между Америкой и Россией, личная встреча глав государств имеет огромное значение. Я очень рад, что она состоялась, все отметили, что она прошла в конструктивном ключе, длилась дольше запланированного", - указал Толстой.

По его словам, были намечены первые шаги по таким чувствительным вопросам, как Украина, Сирия, кибербезопасность и борьба с терроризмом. "По всем этим досье Россия и Америка могли бы продвинуться гораздо дольше, если бы позиция США была конструктивной год, два, три назад. Хорошо, что сейчас найдено взаимопонимание по тому, как дальше решать эти важнейшие международные проблемы", - сказал вице-спикер.