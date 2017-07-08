Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Именем погибшего в Сирии летчика Хабибуллина назвали вертолет Ми-8 авиации ЮВО

10.07.2017 ТАСС 195 0
0
Понравилась новость?
 +2
Ми-8АМТШ
Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Вертолет освятили представители духовенства

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Вертолет авиационного полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) Ми-8АМТШ получил имя погибшего в Сирии летчика Ряфагатя Хабибуллина. Торжественная церемония прошла в субботу в Кореновске, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВО.

Хабибуллин погиб в районе Пальмиры 8 июля 2016 года. Сирийский вертолет Ми-25, которым командовал полковник, был сбит террористами. Весь экипаж погиб. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента РФ Хабибуллину посмертно присвоено звание Героя России.

"На аэродроме Кореновск в Краснодарском крае состоялась торжественная церемония присвоения имени вертолету авиационного полка армейской авиации ЮВО, которым командовал полковник Хабибуллин", - сказали в ведомстве.

В церемонии участвовали представители главного командования Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, предприятий военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, а также сослуживцы Ряфагатя Хабибуллина. В конце торжества представители духовенства освятили получивший имя вертолет, а личный состав авиаполка прошел по площади перед вертолетом торжественным маршем.
08.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 13:23
  • 51
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 10.07 13:22
  • 5
Серия "Адмирал Горшков" приостанавливается
  • 10.07 13:13
  • 15
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 10.07 12:54
  • 5
Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал
  • 10.07 12:16
  • 4
Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года
  • 10.07 11:35
  • 3
В России разрабатываются торпедные аппараты нового типа
  • 10.07 11:31
  • 13
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 10.07 11:21
  • 46
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 10.07 10:54
  • 2
Совершенство приводит к деградации
  • 10.07 09:23
  • 3
Украинский летчик Владислав Волошин уволился из вооруженных сил Украины
  • 10.07 09:21
  • 57
Проблемы создания новых научно-инженерных школ и развитие конструкторско- технологической базы России
  • 10.07 09:17
  • 5176
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 08:13
  • 1
"Сирийский экспресс" России
  • 10.07 07:40
  • 1
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
  • 10.07 07:09
  • 21
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
другие обсуждаемые темы