Именем погибшего в Сирии летчика Хабибуллина назвали вертолет Ми-8 авиации ЮВО
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Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/
Вертолет освятили представители духовенства
КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Вертолет авиационного полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) Ми-8АМТШ получил имя погибшего в Сирии летчика Ряфагатя Хабибуллина. Торжественная церемония прошла в субботу в Кореновске, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВО.
Хабибуллин погиб в районе Пальмиры 8 июля 2016 года. Сирийский вертолет Ми-25, которым командовал полковник, был сбит террористами. Весь экипаж погиб. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента РФ Хабибуллину посмертно присвоено звание Героя России.
"На аэродроме Кореновск в Краснодарском крае состоялась торжественная церемония присвоения имени вертолету авиационного полка армейской авиации ЮВО, которым командовал полковник Хабибуллин", - сказали в ведомстве.
В церемонии участвовали представители главного командования Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, предприятий военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, а также сослуживцы Ряфагатя Хабибуллина. В конце торжества представители духовенства освятили получивший имя вертолет, а личный состав авиаполка прошел по площади перед вертолетом торжественным маршем.
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08.07.2017
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