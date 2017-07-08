Новые городки суворовского и кадетского училищ в Петербурге и Карелии откроют к 1 сентября
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Курсанты Уссурийского Суворовского военного училища рассматривают пулемет "Печенег"
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
При реконструкции городка Суворовского военного училища в Санкт-Петербурге сохранят исторический облик этого памятника культурного наследия
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новые здания военных городков откроют к началу нового учебного года для воспитанников Суворовского военного училища в Санкт-Петербурге и Петрозаводского президентского кадетского училища в Карелии. Об этом сообщил в пятницу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"После завершения масштабной реконструкции исторического памятника архитектуры [бывшего Краковского артиллерийского училища] суворовцы заедут в новые залы, спальные и учебные корпуса вместимостью на 560 мест Также к 1 сентября будет завершено строительство первой очереди объектов Петрозаводского президентского кадетского училища, что позволит воспитанникам начать учебный год в стенах нового училища", - говорится в сообщении.
При реконструкции городка Суворовского военного училища в Санкт-Петербурге сохранят исторический облик этого памятника культурного наследия. "Реставраторы все делают вручную, вручную подбирают шаблоны, подбирают толщины слоев. Так как у нас сохранились отдельные элементы, то новые элементы мы приводили в соответствие со старыми, теми же историческими материалами, теми же известковыми штукатурными смесями", - сообщил руководитель реставрационных работ Игорь Писаревский.
Для воспитанников Петрозаводского президентского кадетского корпуса обустроят технологические классы, оборудованные станками и компьютерами для 3D-моделирования, кабинеты робототехники, мастерские для занятий авиа- и судомоделированием, зал для уроков по танцам и пению, аудитории с лингафонными системами для изучения иностранных языков.
Отмечается, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал в пятницу строительство инфраструктуры военных городков в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.
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08.07.2017
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