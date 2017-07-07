"Адмирал Кузнецов" примет участие в военно-морском параде в Североморске
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Адмирал Кузнецов в Североморске. Архивное фото
Источник: © РИА Новости
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" будет участвовать в военно-морском параде на день ВМФ в Североморске, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" будет задействован в Военно-морском параде Северного флота, который состоится в Кольском заливе на рейде города Североморска. Всего в параде примут участие более 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота", - сказал он.
Серга рассказал, что помимо авианесущего крейсера, в парадный строй встанут представители основных объединений и соединений Северного флота: ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орёл", большой противолодочный корабль "Североморск", дизель-электрическая лодка "Калуга", большой десантный корабль "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", малый ракетный корабль "Рассвет", малые противолодочные корабли и базовые тральщики.
По его словам, последнее воскресенье июля на кораблях и в береговых частях Северного флота традиционно начнётся с торжественных построений личного состава на подъем Военно-морского, государственного флагов и флагов расцвечивания. В Североморске состоится парад войск гарнизона, военно-морской парад и военно-спортивный праздник. Для посещения гражданским населением будут подготовлены два боевых корабля, а также развёрнута выставка вооружения и военной техники на территории соединения противолодочных кораблей.
В феврале этого года единственный в ВМФ РФ тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из Сирии с боевой службы в Североморск. За время дальнего похода, который продлился около четырех месяцев, корабельная авианосная группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым" прошла около 18 тысяч морских миль.
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07.07.2017
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