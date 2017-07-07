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Замминистра обороны РФ Садовенко показали арктическую модификацию вертолета Ми-8

10.07.2017 ТАСС 176 0
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Ми-8АМТШ-ВА
Первый вертолет Ми-8АМТШ-ВА в арктическом варианте для нужд морской авиации Военно-Морского Флота.
Источник: http://www.uuaz.ru/

Вертолет Ми-8 АМТШ-ВА может выполнять специальные задачи в особо холодном климате при сложных погодных условиях и условиях безориентирной местности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко совершил рабочую поездку в соединения и воинские части в Тверской области, в ходе которой проверил ход поступления новой и модернизированной вертолетной техники в 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"Рабочей группе Министерства обороны представили арктическую модификацию вертолета Ми-8 АМТШ-ВА, который недавно поступил на вооружение и оснащен новыми двигателями повышенной мощности, новейшим прицельно-навигационным комплексом, дополнительными топливными баками. Вертолет Ми-8 АМТШ-ВА может выполнять специальные задачи в особо холодном климате при сложных погодных условиях и условиях безориентирной местности. Также вертолет имеет увеличенную дальность полета", - уточнили в военном ведомстве.

В рамках рабочей поездки Садовенко посетил среднюю образовательную школу №5 в Торжке и провел встречу с участниками юнармейского движения отряда "Беркут", названному так в честь всемирного известной вертолетной пилотажной группы ВКС России. По завершении встречи замминистра обороны вручил юнармейцам комплект оборудования школьного радиоузла и сувениры.

Кроме того, в пятницу рабочая группа Министерства обороны проинспектирует соединение военно-транспортной авиации на аэродроме Мигалово, где ей будут представлены новые и модернизированные образцы техники, поступающей в ВКС России, сообщили в пресс-службе.
07.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Су-47
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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