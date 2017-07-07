Минобороны осталось довольно состоянием тылов Южного округа
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Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото
Источник: © Фото : Минобороны России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Состояние системы материально-технического обеспечения Южного военного округа позволит войскам, в случае необходимости, выполнить задачи по предназначению, констатировал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, подводя итоги 2-недельной комплексной проверки хозяйственной деятельности в округе.
По его словам, за это время были проверены 49 органов военного управления МТО, соединений, воинских частей и организаций в Крыму, Северной Осетии, на Кубани и в Ростовской области.
"Состояние системы материально-технического обеспечения Южного военного округа позволит войскам округа выполнить задачи по предназначению", - отметил Булгаков.
По его словам, войска ЮВО получают самую современную технику, главная задача командиров - обеспечить правильное хранение, обслуживание и эксплуатацию.
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07.07.2017
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