РКС разработали универсальную систему телеметрии для "Союза-5" и сверхтяжелой ракеты
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Источник: © Петр Гридин/ТАСС
Новая система дешевле и эффективнее аналогов предыдущего поколения. Впервые разработка будет представлена на авиационно-космическом салоне МАКС-2017
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработал универсальную бортовую телеметрическую систему нового поколения, которая будет обеспечивать мониторинг параметров пусков новой ракеты-носителя "Союз-5", перспективной сверхтяжелой ракеты, а также уже существующих ракет семейства "Союз" и "Ангара", космических кораблей "Союз" и "Прогресс". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе РКС.
"Новая система дешевле и эффективнее аналогов предыдущего поколения и максимально унифицирована. Впервые разработка будет представлена на международном авиационно- космическом салоне МАКС-2017, который пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля", - сказали в пресс-службе.
В отличие от российских и зарубежных аналогов, новая телеметрическая аппаратура максимально адаптивна к современным требованиям по формированию телеметрического кадра (пакета телеметрической информации). Система может работать с любыми наземными пунктами приема и обработки информации и устанавливаться на любую ракету-носитель или космический корабль, уточнили в РКС.
"Мы еще на этапе проектирования предусмотрели использование в ней [новой системе - прим. ТАСС] только отечественных компонентов. Кроме того, она обладает самыми актуальными возможностями, которые могут потребоваться любому потенциальному заказчику в России и на мировом рынке сегодня и в перспективе ближайшего десятилетия", - отметил разработчик модуля телеметрической аппаратуры, заместитель главного конструктора АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (входит в холдинг РКС) Евгений Бродин.
Специально созданная математическая часть и вычислительный комплекс позволяют обрабатывать часть информации прямо на борту изделия. Такие операции, как сжатие, спектральный анализ и ряд других работ может проводиться прямо на борту ракеты-носителя. Это существенно снизит нагрузку на линии связи, добавили в пресс-службе.
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07.07.2017
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