Австралия модернизирует самолеты ДРЛО Е-7А



Источник: фото twitter.com/MarisePayne Источник: фото twitter.com/MarisePayne

ВВС Австралии модернизируют парк самолетов ДРЛО E-7A Wedgetail, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (5 июля).

Самолеты получат новые и модернизированные датчики, тактические каналы передачи данных, систему связи и шифрования. Стоимость контракта составляет 583 млн долл США, работы планируется завершить к середине 2022 года.

Модернизация будет проводиться компанией Boeing Defence Australia в основном на двух австралийских объектах - базах ВВС Амберли и Вильямтаун. Австралия уже 40 лет эксплуатирует самолеты подобного класса, данные машины созданы на основе хорошо зарекомендовавшего себя коммерческого авиалайнера серии 737.

В октябре 2014 года самолеты E-7A Wedgetail ВВС Австрали выполнили первый полет в рамках иракской кампании, обеспечивая удары коалиционных сил против формирований ИГИЛ. В мае 2015 года было объявлено о полной боевой готовности парка из шести самолетов после того, как они совершили более 100 боевых полетов общей продолжительностью 1200 часов.