Карьера в обороне: насколько прибыльно (Aftonbladet, Швеция)
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Смена гвардейского караула у Королевского дворца в Стокгольме
Источник: © flickr.com, Rawle C. Jackman
Скоро многие военные уйдут на пенсию, а субсидий станет еще больше. И военное образование не просто бесплатное — тебе еще и платят за то, что ты учишься
Воинская повинность вернулась, и сейчас отличные условия для того, чтобы сделать карьеру в вооруженных силах. Что делать - и как хорошо это окупится?
Зарплаты в вооруженных силах - не самые высокие в стране. Но как офицер можно выйти на рынок труда со значительной форой перед товарищами, которые избрали иную, академическую карьеру.
В то время как другие, чтобы получить образование, вынуждены занимать крупные суммы денег через Центральную учебную комиссию, тот, кто решил стать офицером, вместо этого сам получает деньги, не говоря уже о бесплатном жилье и питании.
© AP Photo, Sameer NajafizadaШведские солдаты в Афганистане Проучившись три года, врач-трудотерапевт, айтишник или журналист обзаведутся долгами в сотни тысяч крон. Отучившийся же офицер никакими долгами не отягощен.
Сейчас хорошая ситуация
Летом 2018 года стартуют первые программы базового военного образования с воинской повинностью. Стать солдатом или моряком можно за срок от четырех до одиннадцати месяцев, но для того, кто хочет продвинуться по карьерной лестнице в военной области, есть офицерское образование.
Обучение рассчитано на три года и дополняется 11-месячным базовым образованием на звание майора.
Ситуация сейчас может оказаться довольно выгодной - ожидаются массовые выходы военных на пенсию.
"Довольно многие сейчас приближаются к пенсионному возрасту, так что нам нужно заполнять пустоты. Необходимо просто-напросто обучать больше людей", - говорит Маркус Вестдаль (Marcus Westdahl), специалист по связям с общественностью шведских вооруженных сил.
Вкладываем больше
В то же время сейчас в оборону вкладывается больше средств, чем когда-либо за долгое время. Согласно решению по вопросам обороны, средства, выделяемые на вооруженные силы, увеличены с 2016 по 2020 год на 10,2 миллиардов крон, но уже сейчас на 2017 год выделено еще 500 миллионов крон дополнительно.
© flickr.com, elisabet.sОстров Готланд Многие партии парламента предлагают еще сильнее повысить расходы. "Вооруженные силы получили задание увеличить свою оперативность и военную мощь по всей стране, а значит, нужно вербовать и обучать еще больше людей. Прямо сейчас, например, идет вербовка персонала, чтобы укомплектовать боевую группу на Готланде", - говорит Маркус Вестдаль.
Сколько зарабатывают военные
Базовое образование:
Необлагаемая налогами компенсация расходов - 4 500 крон в месяц (31 500 рублей - прим. пер.).
Премия за завершенное образовании - 4 500 крон (31 500 рублей) за каждый месяц (выплачивается единой суммой после окончания образования).
Бесплатное питание и жилье.
Бесплатное медицинское обслуживание, включая неотложную стоматологическую помощь.
Бесплатная дорога домой каждые вторые выходные.
Солдат:
Начальная зарплата - 18 000 крон (126 000 рублей) в месяц. За службу за границей и переработки есть надбавки.
"За сутки учений, когда ты не возвращается вечером домой, ты получаешь компенсацию от 800 до 1 400 крон (от 5 600 до 9 800 рублей) в сутки. Некоторые соединения очень много тренируются, их солдаты получают в месяц значительно больше", - рассказывает Маркус Вестдаль.
Солдат служит максимум восемь лет, иногда этот срок можно продлить еще на четыре года. Тот, кто хочет продолжать служить и дальше, должен продвинуться по службе до офицера или офицера-специалиста.
Офицерское образование:
140 крон (980 рублей) в день, то есть примерно 4 200 крон (29 400 рублей) в месяц.
Бесплатная еда и жилье.
Бесплатная дорога домой каждые свободные от службы выходные.
Офицер:
Все зарплаты приблизительные, зарплата может быть назначена индивидуально.
Прапорщик - 21 500 крон (150 000 рублей) в месяц (начальная зарплата). Получившему образование офицеру обычно сразу присваивают звание прапорщика, и он может, например, служить в качестве командира взвода (30-40 человек).
Лейтенант - 25 000 крон (175 000 рублей) в месяц. Прапорщик, который отслужил два года, обычно автоматически производится в лейтенанты.
Капитан - 30 000 крон (210 000 рублей) в месяц. Новое офицерское образование направлено на то, чтобы можно было без дополнительных курсов производить лейтенантов в капитаны.
Майор - 35 000 крон (245 000 рублей) в месяц.
Чтобы стать майором, требуется государственное образование в Высшей школе обороны. Это академическое образование, рассчитанное на один год.
Подполковник - 40 000 крон (280 000 рублей) в месяц.
Полковник - 45 000 крон (315 000 рублей) в месяц.
Генерал - 50 000 крон (350 000 рублей) в месяц и выше.
© flickr.com, Kristianstads kommunУчения вооруженных сил Швеции в городе Кристианстад Чтобы стать полковником или генералом, нет никаких дополнительных требований к образованию, эти звания присваиваются достойным кандидатам. Генералы назначаются в результате политического решения. Дополнительное образование, заграничная служба и тому подобное, конечно, могут считаться преимуществом.
Офицер-специалист:
21 000 крон (147 000 рублей) в месяц (начальная зарплата). По сравнению с офицерской программой образования, это дополнительное образование короче и носит более практический характер, оно рассчитано на полтора года. Доучившийся офицер-специалист получает звание первого сержанта и может затем продвинуться в сержанты или старшины.
Служба за границей
В общем случае зарплата рассчитывается так: начальная зарплата x 1,3 + 8 000 крон (56 000 рублей).
Надбавка за заграницу - 3 000 крон (21 000 рублей) в месяц (+ дополнительно 4 000 (28 000 рублей) в месяц тому, у кого есть дети младше 18 лет).
Надбавка за участие в действующих войсках зависит от страны: для Мали, например, это 11 200 крон (78 400 рублей).
Довольствие - 65 крон (455 рублей) в день, то есть примерно 1 950 крон (13 650 рублей) в месяц.
Никлас Вент (Niclas Vent)
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07.07.2017
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