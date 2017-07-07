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Студенты космического факультета МГУ будут стажироваться в Центре подготовки космонавтов

10.07.2017 ТАСС 128 0
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Подводные тренажеры
Подводные тренажеры в круглом бассейне в Центре Подготовки Космонавтов имени Гагарина
Источник: Ростех

Обучение на факультете начнется осенью 2017 года

МОСКВА, 7 июля ./ТАСС/. Студенты космического факультета МГУ имени Ломоносова, обучение на котором начнется осенью 2017 года, будут стажироваться в Центре подготовки космонавтов. Соответствующее соглашение подписали МГУ и Центр, сообщили в пятницу в пресс-службе МГУ.

"Мы будем шефствовать над заинтересованными в сотрудничестве студентами, начиная с первого года их обучения. Ребята смогут тесно сотрудничать с нашими учеными и космонавтами", - цитирует пресс-служба МГУ начальника Центра подготовки космонавтов (НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина), Героя России Юрия Лончакова.

В свою очередь ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что Московский университет работает с космосом очень давно.

"Уже на втором запущенном спутнике Земли были наши установки. Всего мы запустили в космос больше 400 установок, а в 2005 году - свой первый спутник. Сейчас мы открываем факультет космических исследований, на котором будем готовить специалистов будущего. Сегодняшним соглашением мы отметили уже сделанное и наметили, что будем делать дальше совместно с Центром подготовки космонавтов", - прокомментировал событие Садовничий.

О создании факультета космических исследований МГУ, 43-го по счету в университете, было объявлено в начале 2017 года. Он будет заниматься подготовкой специалистов с упором на фундаментальные знания. В этом году в ходе приемной кампании на факультет наберут 100 человек на четыре магистерских программы.
07.07.2017
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Россия

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