Компания ИСС собирается выйти на рынок спутников дистанционного зондирования Земли



На стенде компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" на выставке LAAD 2017

Источник: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС На стенде компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" на выставке LAAD 2017Источник: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС

Долю на мировом рынке геостационарных космических аппаратов связи по итогам 2016 года компания оценивает в 13%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" (ИСС) - основной российский производитель телекоммуникационных и навигационных спутников - намерена заняться производством космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, говорится в годовом отчете корпорации.

Компания "имеет все возможности для закрепления своих позиций на внутреннем рынке, в том числе путем выхода на новые сегменты (российский рынок данных дистанционного зондирования земли)", говорится в документе.

Помимо этого, ИСС видит перспективы в выходе со своей продукцией на новые мировые рынки, в том числе Юго-Восточной и Центральной Азии, Африки и Латинской Америки.

"Стратегическая цель развития общества - укрепление позиций АО "ИСС" на внутреннем рынке и обеспечение присутствия на мировом рынке автоматических космических аппаратов и систем на уровне не менее 5% рынка", - говорится в документе.

Собственную долю на мировом рынке геостационарных космических аппаратов связи по итогам 2016 года ИСС оценивает в 13%. Этот результат компании обеспечило заключение в прошлом году контракта на изготовление двух спутников для нужд российского оператора "Космическая связь".

Планы и препятствия

Для достижения поставленных целей, ИСС намерена к 2025 году повысить надежность и ресурс космических аппаратов, снизить их себестоимость, сократить сроки проектирования, создать продукты и услуги в области дистанционного зондирования Земли и ретрансляции данных, уменьшить зависимость от зарубежных поставщиков оборудования и комплектующих. Последнее - одна из основных проблем для компании, говорится в документе.

Согласно годовому отчету, санкции ограничивают возможности поставки полезной нагрузки со стороны зарубежных партнеров ИСС и создают трудности при закупке производственного оборудования европейских производителей, а существенное отставание от мирового уровня продукции российских отраслей промышленности, в первую очередь, таких как радиоэлектроника, делают невозможным использование только отечественных комплектующих.

При этом зависимость общества от комплектующих иностранного производства США и Европы усугубляется сложной политической ситуацией, отмечается в документе.

В то же время, западные компании, говорится в отчете, такие как Thales Alenia Space и Airbus Defense and Space, полезная нагрузка которых часто используется на российских спутниках, сами активно стремятся попасть на российский спутникостроительный рынок со своими готовыми решениями, где отмечается рост конкуренции со стороны российских производителей. В ИСС своим основным конкурентом на российском рынке в области создания космических аппаратов различного назначения, в том числе спутников связи, считают Ракетно-космическую корпорацию "Энергия".

В качестве игроков, которые могут существенно повлиять на деятельность компании на международном рынке, в отчете указываются Китай и Индия. Они развивают национальные программы и претендуют на рынки третьих стран.

Спутникостроение

ИСС, расположенное в Железногорске Красноярского края, в настоящее время является основным предприятием российской ракетно-космической отрасли в области разработки и изготовления космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. С 1959 года на предприятии создано более 1200 космических аппаратов. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники производства ИСС.

Разработкой и изготовлением космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, направоение, которое в ИСС считают перспективным, в России занимаются РКЦ "Прогресс" - производитель спутников серии "Ресурс-П", корпорация "ВНИИЭМ" - изготовитель аппаратов "Канопус-В", НПО машиностроения с аппаратами "Кондор" и РКК "Энергия" с аппаратом Egiptsat.

Согласно докладу отдел коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США, общий объем мирового рынка космической отрасли в 2016 году составил 335 млрд долларов. При этом производство спутников оценивается в $17 млрд.