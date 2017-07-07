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"Швабе" обсудил перспективы сотрудничества с разработчиками морских судов

10.07.2017 РИА Новости 166 0
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Швабе обсудил перспективы сотрудничества с разработчиками морских судов
Швабе обсудил перспективы сотрудничества с разработчиками морских судов
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возможности "Швабе" в создании оптико-электронных систем наблюдения для надводных кораблей продемонстрировали представители "Швабе" российским разработчикам морских судов, сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

"В рамках Международного военно-морского салона-2017 мы провели ряд встреч с российскими разработчиками морских судов. В ходе переговоров мы продемонстрировали нашим партнерам возможности холдинга в создании оптико-электронных систем наблюдения для надводных кораблей и обсудили перспективы сотрудничества в данной области", - сказал Жидков.

Пресс-служба холдинга сообщает, что на салоне, который прошел в Санкт-Петербурге, были представлены изделия Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в состав холдинга). В линейке гражданской продукции были продемонстрированы системы оптического наблюдения, позволяющие получать качественное и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время суток, в условиях ограниченной видимости. Эти устройства могут устанавливаться на различные типы техники, в том числе, морские суда - корабли и катера.

Международный военно-морской салон проводится один раз в два года. В этом году на салоне свою продукцию демонстрировали более четырехсот компаний, в том числе 49 зарубежных из 29 стран. За пять дней работы салон посетили более ста тысяч человек.
07.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
УОМЗ
Швабе ОАО

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