ВВС Филиппин приняли на вооружение самолеты FA-50PH



Вертолет KUH-1 Surion

Источник: militaryparitet.com Вертолет KUH-1 SurionИсточник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 7 июля. Южнокорейская компания "Кориа аэроспейс индастриз" (Korea Aerospace Industries – KAI) 4 июля официально объявила о завершении поставок УТС/легких ударных самолетов FA-50PH ВВС Филиппин.

Как сообщает "Ренхап", компания заявила о завершении поставки 12 самолетов на три месяца ранее, чем было запланировано, и выразила надежду на то, что Филиппины разместят дополнительный заказ на поставку этих самолетов в перспективе.

В торжественном мероприятии ввода FA-50PH в боевой состав ВВС, состоявшемся на авиабазе "Кларк", принял участие президент Филиппин Родриго Дутерте, который заявил, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможности закупки 12 дополнительных самолетов FA-50PH. Филиппинское правительство также высказало интерес к покупке южнокорейского транспортного вертолета KUH-1 "Сурион".

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2014 года Министерство национальной обороны Филиппин заключило с KAI контракт на поставку в рамках межправительственного соглашения 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50. Стоимость договора составила 18,9 млрд. песо (420 млн. долл.). Поставки предполагалось завершить до конца 2017 года.

Первые два из 12 заказанных самолета FA-50PH прибыли в страну 28 ноября 2015 года. 11-й и 12-й FA-50 совершили посадку на авиабазе "Кларк" (пр.Пампанга) 31 мая 2017 года.

Одной из задач приобретенных FA-50 является обеспечение усовершенствованной летной подготовки пилотов ВВС. Кроме того, самолеты планируется использовать для патрулирования воздушного пространства страны и нанесения ударов по боевикам. По замыслу командования ВВС Филиппин, FA-50 должны также стать основным средством борьбы с легкими истребителями противника на переходный период до приобретения многоцелевых истребителей.

Южнокорейская компания утверждает, что ее самолет обеспечивает высокую топливную экономичность. FA-50 оснащен приемниками системы сигнализации о радиолокационном облучении, РЛС управления огнем EL/M-2032, более современной системой управления полетом, обеспечивает возможность применения управляемых высокоточных вооружений, включая УР AIM-9 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля".

KAI экспортировала в общей сложности 137 УТС KT-1 и T-50 на сумму 3,4 млрд. долл. в семь стран, включая Индонезию, Турцию, Перу и Филиппины. Компания ведет переговоры по вопросу экспорта реактивных УТС с США, Таиландом и Ботсваной.