"Вертолеты России" досрочно передали Министерству обороны РФ два "арктических" вертолета



Первый вертолет Ми-8АМТШ-ВА в арктическом варианте для нужд морской авиации Военно-Морского Флота.

Источник: http://www.uuaz.ru/ Первый вертолет Ми-8АМТШ-ВА в арктическом варианте для нужд морской авиации Военно-Морского Флота.Источник: http://www.uuaz.ru/

ЦАМТО, 7 июля. На Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в состав холдинга "Вертолеты России") состоялась торжественная церемония досрочной передачи двух вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск представителям Воздушно-космических сил МО РФ.

"Арктический" Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны при температурах до -60 град. С.

"Технические решения, реализованные на арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, могут быть использованы не только в интересах Минобороны РФ, но и для реализации проектов гражданского назначения. В настоящее время ряд наработок, использованных в "арктическом" вертолете, внедряется в гражданскую авиатехнику", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

От базовой версии Ми-8АМТШ-В новый арктический вертолет отличает ряд конструктивных решений, связанных с его применением в зоне северных широт. В числе ключевых усовершенствований и доработок машины – улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от -40 град. С и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие левой уширенной сдвижной двери и установка лебедки СЛГ-300 в левом дверном проеме.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для осуществления полетов на большие расстояния – для этого на вертолете возможна установка до 4-х дополнительных топливных баков, повышающих дальность полета. По результатам тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет Ми-8АМТШ-ВА смог пролететь без дозаправки более 1400 км.

Обновленный состав бортового оборудования Ми-8АМТШ-ВА обеспечивает не только бесперебойную эксплуатацию в северных регионах, но и позволяет повысить эффективность выполнения авиационных работ.

В состав бортового оборудования вертолета Ми-8АМТШ-ВА включен пилотажный комплекс ПКВ-8 (цифровой автопилот). Данный комплекс позволяет выполнять полет в автоматическом режиме по заданному маршруту, обеспечивает существенное улучшение управляемости и устойчивости полета, выполняет целый ряд новых функций, в том числе заход на посадку и висение вертолета в автоматическом режиме. Комплекс ПКВ-8 существенно снижает нагрузку на экипаж, способствует повышению безопасности вертолета. Безопасность полетов существенно повышена за счет установки мощных двигателей, морских спасательных костюмов пилотов, спасательных плотов, а также системы наблюдения за воздушной обстановкой, предупреждающей экипаж о сближении с другими воздушными судами, и других систем. Ми-8АМТШ-ВА также оснащен дополнительной теплоизоляцией, оборудованием для разогрева пищи для членов экипажа и личного состава.

Контракт на поставку вертолетов для выполнения задач в составе арктической группировки был подписан с Министерством обороны РФ в феврале 2016 года и исполняется Улан-Удэнским авиационным заводом. В настоящее время интерес к данному типу вертолета, помимо Минобороны России, проявляют и другие силовые структуры Российской Федерации.

О вертолете Ми-8АМТШ-ВА:

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА оснащен мощными двигателями производства АО "Климов" ВК-2500-03 и усиленной трансмиссией. Увеличенная энергомощность вспомогательной силовой установки ТА-14 обеспечивает автономное питание энергоемких изделий-потребителей на борту вертолета.

Система обогрева кабины экипажа и грузовой кабины, улучшенная теплоизоляция, теплоизоляционные шторы, встроенная система подогрева силовой установки и трансмиссии, тефлоновые шланги в гидравлической, масляной и топливной системах позволяют эксплуатировать машину в условиях низких температур. Вертолет Ми-8АМТШ-ВА оснащается специальными чехлами, которые повышают эффективность системы подогрева основных агрегатов силовой системы при температурах ниже -40 град. С.

Повысить эффективность пилотирования и точность навигации вертолета Ми-8АМТШ-ВА в условиях малоориентирной местности и арктической полярной ночи позволяет цифровой автопилот. Также машина оснащена сразу несколькими системами навигации – дублированной спутниковой системой, цифровой навигационной системой со встроенным генератором карт и бесплатформенной инерциальной системой, позволяющей определить текущие координаты местоположения вертолета при пропадании спутниковых сигналов.

Установленный на вертолете метеолокатор определяет опасные метеообразования в горизонтальном и вертикальном профилях, сканирует наземный профиль, эффективно определяя объекты и береговую линию.

Также на Ми-8АМТШ-ВА установлена система наблюдения за воздушной обстановкой для контроля в условиях низкой видимости за местоположением других воздушных судов и поисковый радиопеленгатор, работающий на всех аварийных частотах, для поиска терпящих бедствие людей и техники.

Устойчивую бесперебойную радиосвязь в широком диапазоне частот обеспечивает специальный комплекс средств связи.

Для обеспечения эксплуатации в условиях полярной ночи и темного времени суток вертолет Ми-8АМТШ-ВА адаптирован под применение очков ночного видения. Для повышения жизнеобеспечения личного состава и членов экипажа в условиях длительного автономного базирования вертолет имеет специальное оборудование, в том числе для разогрева воды и пищи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".