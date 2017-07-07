Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии впервые провели учение с использованием комплекса "Стрелец"
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Комплекс тактического звена "Стрелец" для управления, связи и разведки
Источник: http://topwar.ru/
ЦАМТО, 7 июля. На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан артиллерийское подразделение морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) впервые провело учение с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".
Данный комплекс поступил на вооружение подразделений морской пехоты КФл в мае 2017 года. К учениям были привлечены около 100 военнослужащих, самоходно-артиллерийская батарея в составе самоходных артиллерийских орудий (САО) "Нона" и порядка 20 ед. боевой и специальной техники.
По легенде учения разведывательным дозором обнаружен условный противник. Разведчик, оснащенный новым КРУС "Стрелец", используя лазерный дальномер из его комплекта, определил координаты цели и передал их в автоматическом режиме на персональный планшет командиру батальона, который принимает решение об использовании артиллерии.
Артиллерийская батарея, получив приказ, выдвинулась на позицию и используя полученные координаты выполнила стрельбу по назначенным целям, поразив мишенные позиции, имитирующие условного противника, тем самым на практике доказав эффективность использования и применения КРУС "Стрелец".
Применение КРУС "Стрелец" при решении огневых задач, позволяет командиру сократить время от момента обнаружения цели до ее поражения в два раза, что достигается путем передачи координат цели от разведчика до командира в автоматическом режиме без ручного ввода координат и их устного перечисления. Помимо этого, КРУС "Стрелец" сопрягается с различными средствами разведки, в том числе с БЛА и позволяет передавать в адрес командира сведения о состоянии здоровья разведчика, текстовые сообщения (СМС), речевую информацию и сведения о месте положения военнослужащего, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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07.07.2017
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