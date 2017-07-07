ВВС Турции приняли на вооружение КР SOM-A



КР SOM-A

Источник: Roketsan КР SOM-AИсточник: Roketsan

ЦАМТО, 7 июля. Министерство обороны Турции разместило на своем аккаунте в Твиттер сообщение о принятии на вооружение разработанной компанией "Рокетсан" крылатой ракеты большой дальности SOM-A (Standoff Missile).

По информации "Джейнс дифенз уикли", одновременно продолжается поставка ВС Турции КР SOM-B1. Министерство не раскрывает количество поставленных ракет SOM.

Как сообщал ЦАМТО, компания "Рокетсан" совместно с Научно-исследовательским и конструкторским институтом оборонной промышленности Совета научно-технических исследований Турции (Tubitak-SAGE) разработала несколько версий КР SOM.

На текущий момент компания рекламирует три версии ракеты: SOM-A, SOM-B1 и SOM-B2. Все они оборудованы инерциальной/GPS навигационной системой, а также системой навигации по контуру рельефа местности TRN (Terrain Reference Navigation).

Кроме того, КР SOM-B1 и SOM-B2 оснащаются инфракрасной ГСН, системой автоматического захвата цели и электронно-оптической корреляционной подсистемой IBN (Image Based Navigation). КР SOM-A и SOM-B1 оснащаются 230-кг фугасной боевой частью, а SOM-B2 – тандемной проникающей боевой частью той же массы. Масса самой ракеты составляет около 1300 фунтов (591 кг).