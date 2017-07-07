Новейшие эвакуационные машины РЭМ-КЛ поступили в соединение МТО ВВО в Амурской области
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Ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая (РЭМ-КЛ) на шасси Урал 532362.
Источник: ru.autowp.ru
ЦАМТО, 7 июля. В соединение материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия современных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ на базе "Урал-532362".
Машина предназначена для ремонта и эвакуации военной техники и вооружения, как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях.
Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на колесном шасси "Урал-532362" создана по новой компоновочной схеме "кабина над двигателем". Она имеет колесную формулу 8х8, что позволяет эксплуатировать ее на всех видах дорог Дальнего Востока.
РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 30 км/ч по грунтовым дорогам и до 50 км/ч по дорогам с твердым покрытием. На машине имеется кран-манипулятор ИМ-95, обладающий максимальной грузоподъемностью до 2,83 т и электрогенератор, позволяющий проводить ремонтные сварочные работы.
Основные преимущества РЭМ-КЛ над предшественниками заключаются в его высокой проходимости на местности и установленном более мощном и унифицированном оборудовании, позволяющим в сложных полевых условиях восстанавливать или эвакуировать вышедшую из строя технику, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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07.07.2017
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