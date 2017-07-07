"Известия": на новейших противоминных кораблях тралы заменили беспилотными катерами
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Безэкипажный противоминный катер Inspektor Mk 2 французской компании ECA Group у кормы головного морского тральщика проекта 12700 "Александр Обухов". Балтийск, 14.06.2017
Источник: Gogs / forums.airbase.ru
ЦАМТО, 7 июля. . Черноморской флот (ЧФ) получит два уникальных тральщика проекта 12700 "Александрит". Противоминные корабли "Георгий Курбатов" и "Владимир Емельянов", в отличие от своих предшественников, будут оснащены специальными катерами-беспилотниками, пишут "Известия".
Как отмечает газета, традиционные тральщики обезвреживают мины с помощью специального приспособления – минного трала. Он буксируется за кораблем. Поэтому чтобы вывести мину из строя, тральщику надо пройти непосредственно над ней. А беспилотные катера, установленные на "Александритах", обнаруживают мины и ликвидируют их, не подвергая риску сам корабль и жизни его экипажа. По словам экспертов, новейшие корабли позволят ВМФ России ликвидировать отставание от флотов развитых стран мира в области противоминных систем.
Как рассказали "Известиям" в штабе ЧФ, "Георгий Курбатов" должен войти в состав флота до конца 2018 года. Строительство корабля "Владимир Емельянов" началось только в нынешнем году. Он должен войти в состав Черноморского флота в 2020 году.
Газета сообщает, что для новых кораблей уже формируются команды на базе экипажей ранее списанных тральщиков проекта 266М, в частности "Вице-адмирала Жукова".
Тральщики проекта 12700 – это сравнительно небольшие корабли. Их водоизмещение всего около 900 т, длина почти 62 м. Корабли способны развивать скорость около 17 узлов и пройти до 1,5 тыс. морских миль. В настоящее время в ВМФ России всего один "Александрит" – "Александр Обухов", который входит в состав Балтийского флота. "Георгий Курбатов" станет вторым, пишут "Известия".
Как напоминает газета, головной тральщик "Александр Обухов" был заложен 22 сентября 2011 года. По первоначальному плану спуск на воду был запланирован на 2012 год. Но из-за ряда задержек он состоялся только в июне 2014-го. А спустя два года корабль был передан Балтийскому флоту. В качестве причин срывов сроков был назван отказ французской стороны поставлять беспилотные катера. "Георгий Курбатов" был заложен 24 апреля 2015 года. Но в июне 2016-го на корабле произошло возгорание обшивки. Ожидается, что его спуск состоится осенью нынешнего года. "Владимир Емельянов" был заложен 20 апреля 2017 года.
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07.07.2017
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