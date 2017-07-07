Для новой дивизии под Ростовом будет построен склад ГСМ, не имеющий мировых аналогов
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Эластичные резервуары полевого склада горючего
Источник: Красная Звезда
ЦАМТО, 7 июля. Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков проверил состояние материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.
Как сообщила пресс-служба ЮВО, во время инспекции он сообщил, что для обеспечения соединения горюче-смазочными материалами (ГСМ) на полигоне Кадамовский к концу года будет развернут склад горючего, не имеющий аналогов в мире.
"Строители обещали завершить его к 1 декабря, – сказал Д.Булгаков, ознакомившись с ходом строительства объекта. – Полевой склад горючего должен обеспечить боевую подготовки с началом зимнего периода обучения. Такого современного склада нет ни у кого в мире".
Он уточнил, что слад разделен на две зоны: одна предназначена для хранения темных нефтепродуктов, другая – для светлого топлива.
Кроме того, замминистра поручил развернуть рядом с территорией склада горючего парк топливозаправщиков.
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07.07.2017
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