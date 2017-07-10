В России разрабатываются торпедные аппараты нового типа



Торпеда «Физик»

Источник: bastion-opk.ru Торпеда «Физик»Источник: bastion-opk.ru

ЦАМТО, 7 июля. Российские субмарины пятого поколения будут выстреливать торпеды и подводных роботов потоком воды под огромным давлением. Это обеспечит мгновенную и бесшумную стрельбу на глубинах от "нуля" (когда лодка находится в надводном положении) и до одного километра, пишут "Известия".

Как отмечает газета, сейчас на подводных лодках (ПЛ) используется торпедные аппараты воздушной схемы. Запуск изделий производится с помощью сжатого воздуха. Воздушная система требует несколько минут на подготовку залпа и ограничивает глубину применения торпед (до 300–400 м). Также она сильно демаскирует подводную лодку, поскольку противник слышит, как сжатый воздух поступает в торпедный аппарат, а также как выходят при стрельбе пузырьки воздуха. По словам экспертов, новые торпедные аппараты делают российские ПЛ бесшумными. Они работают, как глушители на стрелковом оружии, заглушая звук выстрела.

Как пишут "Известия", новые "мокрые" торпедные аппараты (ТА) разрабатывает Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и московское предприятие "Лопастные гидравлические машины" (АО "ЛГМ"). В их основе – уникальная импульсно-турбонасосная установка. Она способна за секунду прогнать пять кубометров воды.

Как рассказали "Известиям" в АО "ЛГМ", "мокрые" ТА будут использованы на всех перспективных подводных кораблях нашего флота.