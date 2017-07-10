В России разрабатываются торпедные аппараты нового типа
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Торпеда «Физик»
Источник: bastion-opk.ru
ЦАМТО, 7 июля. Российские субмарины пятого поколения будут выстреливать торпеды и подводных роботов потоком воды под огромным давлением. Это обеспечит мгновенную и бесшумную стрельбу на глубинах от "нуля" (когда лодка находится в надводном положении) и до одного километра, пишут "Известия".
Как отмечает газета, сейчас на подводных лодках (ПЛ) используется торпедные аппараты воздушной схемы. Запуск изделий производится с помощью сжатого воздуха. Воздушная система требует несколько минут на подготовку залпа и ограничивает глубину применения торпед (до 300–400 м). Также она сильно демаскирует подводную лодку, поскольку противник слышит, как сжатый воздух поступает в торпедный аппарат, а также как выходят при стрельбе пузырьки воздуха. По словам экспертов, новые торпедные аппараты делают российские ПЛ бесшумными. Они работают, как глушители на стрелковом оружии, заглушая звук выстрела.
Как пишут "Известия", новые "мокрые" торпедные аппараты (ТА) разрабатывает Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и московское предприятие "Лопастные гидравлические машины" (АО "ЛГМ"). В их основе – уникальная импульсно-турбонасосная установка. Она способна за секунду прогнать пять кубометров воды.
Как рассказали "Известиям" в АО "ЛГМ", "мокрые" ТА будут использованы на всех перспективных подводных кораблях нашего флота.
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07.07.2017
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Peter Tsk
4171
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№1
10.07.2017 07:35
Над конструкциями торпедного аппарата со сниженной акустической заметностью работают уже давно. Одна из таких конструкций предполагает наличие поршня в цилиндре, который под действием сжатого воздуха вытесняет объём забортной воды в кормовую часть торпедного аппарата тем самым выталкивая торпеду. Таким образом исключается выход воздуха во внешнюю среду, что и снижает шумность.
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BorSch
3815
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№2
10.07.2017 10:26
Цитата, q
В основе новых "мокрых" торпедных аппаратов – уникальная импульсно-турбонасосная установка. Она способна за секунду прогнать пять кубометров воды.Но турбонасосная установка ведь тоже шумит, разве нет?
Цитата, q
новые торпедные аппараты делают российские ПЛ бесшумнымиПочему раньше не использовали столь полезное приспособление?
А у супостата как с этим вопросом дела обстоят?
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Peter Tsk
4171
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№3
10.07.2017 11:35
Переформулировал поисковый запрос и нашлось:
Цитата, Про беспузырную стрельбу.
При выходе торпеды вместе с ней из торпедного аппарата вырывается воздушный пузырь, что демаскирует место подводной лодки, поэтому был разработан Торпедный аппарат беспузырной торпедной стрельбы.
Цитата
Пневмогидравлические:
Цитата, Схема пневмогидравлического торпедного аппарата:
1 - система воздуха высокого давления; 2 - стрельбовый баллон; 3 -клапан затопления и осушения аппарата; 4 - цистерна кольцевого зазора; 5 - клапан продувания и вентиляции цистерны; 6 - торпедный аппарат; 7 - вентиляция и продувания трубы торпедного аппарата; 8 - клапан для входа воды в торпедный аппарат; 9 - водяной цилиндр пневмогидравлического толкателя; 10 - забортный клапан; 11 - воздушный цилиндр пневмогидравлического толкателя; 12 - стрельбовый клапан
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