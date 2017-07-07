"Русские витязи" приступили к подготовке к "МАКС-2017"
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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 7 июля. Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" приступили к практической подготовке новой воздушной программы, которую они продемонстрируют на международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2017".
Летчики Воздушно-космических сил впервые представят зрителям авиасалона свои новые самолеты Су-30СМ и выполнят несколько новых элементов высшего пилотажа с использованием сверхманевренности истребителя.
Во время тренировки экипажи "Русских витязей" отработали комплекс фигур группового пилотажа в составе звена, включая "групповую бочку", "групповую петлю Нестерова", "синхронные бочки" четверкой, боевые виражи, развороты, роспуск. Во время парного и одиночного пилотажа летчики отработали полеты на встречных курсах, "колокол", "зеркало" и другие наиболее зрелищные фигуры. Полеты проходили на высотах от 100 до 1500 м.
Летный состав "Русских витязей" 17 июля выполнит полеты в рамках квалификации авиасалона "МАКС-2017", а с 18 июля будет регулярно задействован в воздушной программе форума, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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07.07.2017
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