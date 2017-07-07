На Уралвагонзаводе внедрена современная испытательная установка



Уралвагонзавод

Источник: РИА Новости УралвагонзаводИсточник: РИА Новости

ЦАМТО, 7 июля. В Центре исследований и испытаний материалов Уралвагонзавода установлена и аттестована единственная в Свердловской области установка для стендовых испытаний на вибрационную и ударную прочность узлов спецтехники.

Новое оборудование разработано и изготовлено в АО "Завод имени М.И.Платова".

"Данная установка многогранна и способна проводить самые различные ресурсные испытания на устойчивость к вибрационным динамическим и ударным нагрузкам, – отметила начальник лаборатории прочностных стендовых испытаний ЦИИМ Елена Маркелова. – Своевременный и обширный анализ технических особенностей установки, а также выполнение работ в соответствии с проектом позволили успешно ввести оборудование в эксплуатацию".

Принцип работы установки таков: на стенд устанавливается узел, затем в соответствии с техническими условиями задаются определенные нагрузки и проводятся испытания, имитирующие ход машины в реальных условиях. Благодаря современному программному обеспечению все параметры выставляются автоматически.

В соответствии с требованиями к условиям эксплуатации оборудования в сжатые сроки было спроектировано и построено отдельное помещение. Учитывая существенную динамическую нагрузку на здание, для размещения установки изготовлено массивное металлическое основание, изолированное от конструкций здания специальными материалами.

"Установка расположена в изолированном помещении, оборудованном вентиляцией, на нее не воздействуют пыль и грязь, соблюдены все меры пожарной безопасности, – подчеркнула Е.Маркелова. – Это повышает эффективность ее работы. Оператор не находится в зоне вибрационных воздействий, а наблюдает за проведением испытаний со своего рабочего места через окно. Интерактивное управление и удаленный контроль за установкой позволяют максимально снизить вероятность аварийных ситуаций".

Все работники Центра, которые работают на новой установке, прошли обучение и инструктаж по безопасной эксплуатации и поведению в аварийных ситуациях при проведении испытаний специалистами завода изготовителя.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".