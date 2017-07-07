Минобороны представило военную технику на рок-фестивале "Нашествие"



Минобороны РФ представило историческую и современную технику на рок-фестивале Нашествие

Источник: © Фото : предоставлено Минобороны РФ Минобороны РФ представило историческую и современную технику на рок-фестивале НашествиеИсточник: © Фото : предоставлено Минобороны РФ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тематическая зона Армии России открылась на территории музыкального рок-фестиваля "Нашествие", на ней представлено более 20 образцов исторической и современной военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"С 7 по 9 июля на территории самого крупного музыкального рок-фестиваля "Нашествие" в Большом Завидово (Тверская область) в юбилейный пятый раз развернута масштабная тематическая зона Армии России. В этом году традиционная экспозиция военной техники дополнена историческими образцами военной эпохи и современными машинами, стоящими на вооружении инженерных войск. Всего представлено 21 единица техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, любой гость фестиваля сможет ознакомиться с характеристиками техники, ощутить себя командиром экипажа или механиком-водителем, сфотографироваться в элементах военной формы одежды и пообщаться с действующими членами экипажей.

"Полюбившиеся как взрослым, так и детям мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы вновь пройдут в рамках акции "Вместе мы - сила!". "Секретные" способы добычи воды и огня, защиты от холода и диких зверей всем желающим продемонстрируют опытные инструкторы из подразделений ВДВ", - отмечается в сообщении.

У всех желающих будет шанс проверить свои способности в специальном пункте отбора на военную службу по контракту и получить информацию о поступлении в военные вузы. По сообщению министерства, гости тематической зоны также смогут размяться на тренажерах мобильного спортивного комплекса под руководством опытных инструкторов.

Каждую ночь с часа и до шести утра в развернутом открытом полевом кинотеатре будут транслироваться старые военные фильмы и современные российские блокбастеры.

Тематическая зона Армии России в дни проведения "Нашествия" будет открыта для всех гостей с 10.00 до 20.00.