Политологи рассказали, будет ли Путин участвовать в выборах-2018



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Колебания рейтинга одобрения деятельности Владимира Путина на посту главы российского государства не могут повлиять на его решение баллотироваться на следующий президентский срок, они являются статистической погрешностью или сезонным колебанием и несущественны, считают опрошенные РИА Новости политологи.

При этом эксперты отмечают, что есть объективные предпосылки для возможной в дальнейшем тенденции к падению, поэтому важен вопрос о информационном наполнении этого рейтинга.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента России в период 12-18 июня вырос до 84,6%, а по данным 26 июня - 2 июля он составлял 81,4%. Несмотря на незначительное снижение, социологи отмечают, что глава государства по-прежнему остается безусловным лидером в рейтинге доверия политикам с результатом 49,2%.

В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос участия Владимира Путина в предстоящих в 2018 году выборах президента РФ не фигурирует на повестке дня Кремля. Ранее РБК сообщило о намерениях действующего президента РФ выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах: по информации издания, Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Совет Федерации одобрил ранее на заседании пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, отмену открепительных удостоверений и уточнение процедуры назначения выборов президента РФ в 2018 году. Президент России Владимир Путин подписал 1 июня закон об отмене открепительных удостоверений на выборах 2018 года.

Участие в выборах-2018

Эксперты считают, что никакие колебания рейтинга не повлияют на решение Путина баллотироваться на следующий срок. Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов объясняет это тем, что если действующий президент не будет выдвигать свою кандидатуру, то "возникает вопрос, а кто будет удерживать всю эту систему?".

"Всю эту сложнейшую систему балансов внутри элит. Поэтому, я думаю, его сами элиты просто не отпустят. Он основа той политической системы, которая сейчас выстроена. Думаю, что рейтинг 81% вполне достаточен для того, чтобы баллотироваться. И 79% достаточно, и 70%. Путин баллотировался в 2011-2012 году…, тогда рейтинги у президента и у премьера были вообще гораздо ниже 80%, и, тем не менее, были приняты все решения баллотироваться", - пояснил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, который убежден, что Путин будет участвовать в выборах.

"Это уже понятно, уже сейчас даже сказано, что будет самовыдвиженцем. Я думаю, что никакие колебания на это решение повлиять не могут. А вот что может влиять на рейтинг - содержание информационного сопровождения деятельности президента, то есть характер информационной политики. С моей точки зрения, последняя "прямая линия" была не самой эффектной и не самой эффективной. В принципе, от этого инструмента можно получить значительно больше", - считает политолог.

Статистическая погрешность?

По мнению Калачева, колебание президентского рейтинга "укладывается в погрешность". "Любое социологическое исследование закладывает возможность погрешности, и колебание в 3% - это колебание, которое чуть превышает, возможно, погрешность", - сказал он.

Рост показателей в середине месяца, не исключает эксперт, может быть связан с прошедшей "прямой линией" с президентом, но большее влияние оказали действия после этого события.

"Дело не столько в самой "прямой линии", дело в тех действиях, которые были после "прямой линии", то есть инфоповодах, последствиях - достаточно примера балашихинской свалки. Поэтому "прямая линия", конечно, могла повлиять… С моей точки зрения, даже "прямая линия" как раз показала ограниченность возможностей старого инструментария. Условно говоря, если бы после "прямой линии" рейтинг вырос бы на 10-15 пунктов, это одна история, если на 3 - другая история. Поэтому очень интересно будет посмотреть на содержание президентской кампании", - предположил собеседник агентства.

С этим солидарен и Миронов, по словам которого, зафиксированное в конце июня снижение может быть либо статистической погрешностью, либо вовсе сезонным колебанием.

"При стандартной выборке 1600 человек по стране 3% - это статпогрешность, и, в принципе, в ее приделах не стоит делать каких-то серьезных выводов. Если дальше это продолжится, то есть еще 3%, потом ещё 3%, ну вот тогда можно говорить о том, что это действительно идет падение рейтинга… Либо это может быть вообще просто сезонное колебание. Это просто можно влиять на настроение, связанное с погодой, с международными событиями, внутренними событиями - 3%, это не показатель", - полагает он.

Председатель Совета директоров Фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский к этому добавил, что колебания в 2-3 процента от недели к неделе "и колебаниями-то считать нельзя".

"Исходя из параметров опроса, рейтинг президента является стабильным и в части доверия политикам, и в части одобрения деятельности главы государства. Все остальное - попытки что-то выдумать на пустом месте", - сказал Бадовский.

Колебания продолжатся?

Другое дело, считает Миронов, что случаи падения рейтинга в пределах 3% и даже 5% уже бывали. "Мы сами делали социологию еще в прошлом году. У нас было всероссийское социологическое исследование, подобное ВЦИОМовскому по выборке. У нас тогда рейтинг Путина получился 79%, то есть он, в принципе, может быть меньше или больше в этих рамках, а потом возвращаться обратно", - добавил он.

По его словам, имеются предпосылки для падения рейтинга главы государства из-за ряда объективных экономических причин. "Все есть, но пока этого не происходит", - сказал эксперт.

"Стоит этого ожидать, но пока все-таки нужно следить за этой тенденцией дальше", - сказал собеседник агентства.

Калачев также считает, что колебания будут продолжаться, но в пределах погрешности. Эксперт считает, что "отношение к Путину устойчивое, оно складывалось не один год".

"И я думаю, что серьезных колебаний рейтинга мы не увидим, то есть он может меняться в пределах погрешности. В принципе, конечно, может быть тенденция к росту и тенденция к снижению. Это во многом будет зависеть от общей социально-экономической ситуации, от социального самочувствия, от того, будет ли у нас экономический рост или экономический спад. Но в целом, я думаю, рейтинг президента - такая константа уже", - заключил эксперт.