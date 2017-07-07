Горбачев: РФ и США надо восстанавливать систему контроля ядерных вооружений
|
|
Бывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дипломатам и военным РФ и США надо срочно заняться спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру - СНВ, ПРО, ракеты средней дальности, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.
"Неотложная задача - чтобы дипломаты и военные срочно занялись спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру - СНВ, ПРО, ракеты средней дальности", - сказал Горбачев РИА Новости в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп на встрече, которая планируется "на полях" саммита G20 в Гамбурге, могут затронуть тему контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за такую стабильность.
О предстоящей встрече президентов России и США
Комментарий М.С. Горбачева
Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится. Но жаль, что это происходит только сейчас. И до сих пор у наших стран нет совместной конструктивной повестки дня. Упущено много времени, надо его наверстывать. Надо восстанавливать доверие.
В свое время президента Рейгана люди в его собственной администрации буквально не пускали на встречу в Женеву. Но он не поддался давлению. А мы, со своей стороны, подошли к встрече с серьезными конструктивными предложениями.
Сейчас нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году. Надо всё положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия. Не по каким-то отдельным пунктам, даже важным, а по всем проблемам.
Как бы ни было трудно, я уверен, что выйти на конструктивное взаимодействие можно. На это надеются люди в России и в США, и я уверен, это нужно всему миру, который устал от напряженности и не хочет новой холодной войны.
|
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.07.2017 Хотят ли американцы воевать с Россией
26.06.2017 Влияние суперсилы Леонова на внешнюю политику США в отношении России
16.06.2017 Арктика и не только: как идет программа перевооружения российской армии
16.06.2017 Удобная угроза: зачем США новая антироссийская стратегия нацбезопасности
14.06.2017 Пентагон станет снова великим
07.06.2017 В 80-х обещали безъядерный мир, но путинская Россия решила иначе: "разрушила все перспективы Горбачева и Рейгана" (Yle, Финляндия)
31.05.2017 Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
26.05.2017 Гиганты объединяются — бросают вызов "супертанку" Путина (Svenska Dagbladet, Швеция)
|
beka1
1100
|
№1
07.07.2017 01:29
Этот то куда лезет?! Сидел бы под своим камнем и не вякал! ,,Геополитик,, блин!
|
+1Сообщить модератору