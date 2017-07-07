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Горбачев: РФ и США надо восстанавливать систему контроля ядерных вооружений

07.07.2017 РИА Новости 144 2
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
Бывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дипломатам и военным РФ и США надо срочно заняться спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру - СНВ, ПРО, ракеты средней дальности, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Неотложная задача - чтобы дипломаты и военные срочно занялись спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру - СНВ, ПРО, ракеты средней дальности", - сказал Горбачев РИА Новости в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп на встрече, которая планируется "на полях" саммита G20 в Гамбурге, могут затронуть тему контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за такую стабильность.

О предстоящей встрече президентов России и США

Комментарий М.С. Горбачева

Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится. Но жаль, что это происходит только сейчас. И до сих пор у наших стран нет совместной конструктивной повестки дня. Упущено много времени, надо его наверстывать. Надо восстанавливать доверие.

В свое время президента Рейгана люди в его собственной администрации буквально не пускали на встречу в Женеву. Но он не поддался давлению. А мы, со своей стороны, подошли к встрече с серьезными конструктивными предложениями.

Сейчас нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году. Надо всё положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия. Не по каким-то отдельным пунктам, даже важным, а по всем проблемам.

Как бы ни было трудно, я уверен, что выйти на конструктивное взаимодействие можно. На это надеются люди в России и в США, и я уверен, это нужно всему миру, который устал от напряженности и не хочет новой холодной войны.
06.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1100
№1
07.07.2017 01:29
Этот то куда лезет?! Сидел бы под своим камнем и не вякал! ,,Геополитик,, блин!
+1
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RU
Друг Георгия
478
№2
07.07.2017 06:29
С начала всю страну развалил, - а затем "поучать" лезет, г###нюк хренов!!! >:(
0
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