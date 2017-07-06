Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пенс: американские астронавты в будущем вернутся на Луну и отправятся к Марсу

07.07.2017 ТАСС 97 0
0
Понравилась новость?
 0
Вице-президент США Майкл Пенс
Вице-президент США Майкл Пенс
Источник: © EPA/MICHAEL REYNOLDS

Космическую программу США переориентируют на осуществление пилотируемых полетов и "исследований на благо американцев и всего мира", отметил вице-президент

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Администрация Трампа намерена обеспечить безусловное лидерство США в космосе, в том числе в исследованиях Луны и Марса.

Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед сотрудниками Центра космических полетов имени Джона Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

"Мы намерены стремиться к тому, чтобы космические полеты были более безопасными, дешевыми и надежными, - сказал Пенс, возглавивший в администрации Трампа Национальный совет по космосу. - Мы переориентируем американскую космическую программу на осуществление пилотируемых полетов и исследований на благо американцев и всего мира. Мы вернемся на Луну, мы отправимся к Марсу и двинемся дальше, туда, куда наших внуков поведет мечта".

По словам вице-президента, администрация Трампа намерена "сохранять постоянное присутствие на низких орбитах вокруг Земли, а также разработать политику, предусматривающую отправку пилотируемых экспедиций в Солнечной системе".

"США намерены сохранять присутствие в космосе в интересах обеспечения безопасности американцев, - отметил в заключение Пенс. - Космос жизненно необходим для обеспечения нашей национальной безопасности. При президенте Трампе безопасность американцев будет важной целью как в космосе, так и на Земле".
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Луна

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.07 06:29
  • 2
Горбачев: РФ и США надо восстанавливать систему контроля ядерных вооружений
  • 07.07 03:39
  • 2
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 07.07 02:56
  • 7
Эксперт: "Антонов" мечется, но его самолеты уже никому не нужны
  • 07.07 01:41
  • 44
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 06.07 22:44
  • 2
Авиасалон Ле Бурже демонстрирует новые тенденции боевой авиатехники
  • 06.07 22:15
  • 16
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
  • 06.07 22:05
  • 1
Тихоокеанский флот провел пуск из ракетного комплекса "Бастион"
  • 06.07 21:33
  • 41
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 06.07 20:29
  • 82
Тепловое оружие и природа тепла
  • 06.07 19:25
  • 26
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 06.07 18:48
  • 16
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 06.07 16:36
  • 2
Бесполетные регионы
  • 06.07 16:11
  • 4
Рогозин: судостроительные заводы Крыма способны производить все корабли для ЧФ
  • 06.07 15:13
  • 79
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 06.07 11:56
  • 126
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
другие обсуждаемые темы