Роскосмос принял новые меры по предотвращению негативных последствий пусков с Байконура



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Районы падения будут обследоваться космическими средствами РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роскосмос в тесном взаимодействии с казахстанскими госструктурами ввел дополнительные меры, направленные на предотвращение возможных негативных последствий пусков с космодрома Байконур, подобных происшествию после старта "Союз-2.1а" 14 июня, унесшему жизни двух человек. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"Во избежание повторения ситуации госкорпорация "Роскосмос" ввела дополнительные меры, направленные на предотвращение возможных негативных последствий пусков: проведение космическими средствами РФ съемки районов падения до и сразу после проведения пуска; проведение послепускового облета района падения; задействование сил и средств Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан к оперативному тушению возникающих пожаров; техническое усиление наземной поисковой группы "ВПК "НПО машиностроения" путем привлечения дополнительной пожарной техники и технических специалистов ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по работе с беспилотными летательными аппаратами", - сказали в пресс-службе.

14 июня с площадки космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06". Полет ракеты прошел в штатном режиме. На 117-й секунде произошло отделение первой ступени, ее части упали в заданном районе, ориентировочно в 20 км от поселка Талап Улытауского района Карагандинской области.

На месте падения части ступени произошел степной пожар, в результате которого погиб водитель "КамАЗа" Юрий Хатюшин и пострадал слесарь механосборочных работ Вячеслав Тыц, который с ожогами был доставлен санавиацией из Жезказгана в центр ортопедии и травматологии имени Макажанова в Караганду. 30 июня Вячеслав Тыц скончался. Оба пострадавших были сотрудниками предприятия "ВПК "НПО машиностроения", они выполняли работы по сбору отделяемых частей ракеты- носителя.