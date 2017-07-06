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Войска на западе РФ нанесли массированный ракетный авиаудар по условному противнику

07.07.2017 ТАСС 164 0
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Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

В маневрах были задействованы самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Войска Западного военного округа нанесли ответный массированный ракетно-авиационный удар по условному противнику на завершающем этапе масштабных командно-штабных учений, сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"Для выполнения поставленной задачи и одновременно для воздушного прикрытия действий межвидовой группировки были задействованы самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31. В свою очередь их работу обеспечили подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в результате постановки помех с использованием аппаратуры мобильного комплекса РЭБ "Красуха" исказили навигационное поле и сделали системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника "слепыми" при подготовке удара", - сказали в пресс-службе.

При этом не уточняется, какое именно ракетное вооружение при этом использовалось.

К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих и задействовано до 2 тыс. единиц вооружения военной и специальной техники, выполняющих практические задачи на территории Северо-Западного региона страны.
06.07.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
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МиГ-31
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