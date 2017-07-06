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Расчеты комплексов С-400 "Триумф" отразили удар условного противника

07.07.2017 РИА Новости 120 0
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Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Расчеты комплексов С-400 "Триумф" отразили ракетно-авиационный удар условного противника во время учений, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" зенитного ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО) в ходе командно-штабного учения авиации и войск ПВО округа успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника (МРАУ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха. Для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали разные типы самолетов - многофункциональные бомбардировщики Су-34, истребители Су-27 и МиГ-31, самолеты разведывательной авиации Су-24МР, а также вертолеты Ми-8.

Помимо этого, все самолеты были поделены на группы и выполняли каждый свою задачу, заходили в район учений с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средний и минимальных высотах, выполняли фигуры сложного пилотажа, наносили тактические удары по обнаруженным радиолокационным станциям.

"В ходе боевой работы все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождения и уничтожены при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. В ходе отражения МРАУ боевые расчеты ЗРК С-400 выполнили более 20 имитационных пусков", - уточняется в сообщении.
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Продукция
Ми-8
МиГ-31
С-400 Триумф
Су-24
Су-24М
Су-27
Су-34
Компании
Минoбороны РФ

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