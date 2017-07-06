Путин оценил Х-101
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Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160
Источник: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru)
Президент России Владимир Путин высоко оценил характеристики новейшей крылатой ракеты Х-101. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью — 4,5 тысячи километров", — сказал глава государства на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Путин упомянул о Х-101 в связи с операцией российских воздушно-космических сил в Сирии. "Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами в Сирии, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101", — отметил президент.
По его словам, которые приводит РИА Новости, вооружения такого уровня "должны быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и промышленных наших предприятий оборонного комплекса".
5 июля бомбардировщики Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс в России, нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. В результате были уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов и командный пункт боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана конструкторским бюро "Радуга". Дальность поражения целей — до 4500 километров. Этот тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.
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06.07.2017
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