В столице Северного флота накануне Дня ВМФ проведут массовый кросс с препятствиями



Эмблема Северного флота

Источник: https://ru.wikipedia.org/ Эмблема Северного флотаИсточник: https://ru.wikipedia.org/

Соревнования включают прохождение маршрута протяженностью 7 км и являются аналогом "Гонки героев", проводимой по инициативе Минобороны

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Соревнования "Заполярный рубеж" пройдут в Североморске накануне празднования Дня ВМФ России, который отмечается в последнее воскресенье июля. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, это будет командная гонка на полосе препятствий.

"В Североморске военнослужащие Северного флота приступили к оборудованию трассы для проведения открытых командных соревнований под названием "Заполярный рубеж", - сказали на флоте.

В пресс-службе пояснили, что по духу и форме эти состязания являются аналогом "Гонки героев" - масштабного кросса с препятствиями, проводимого в России по инициативе Минобороны с 2013 года.

В Заполярье состязания будут проходить на территории североморского Загородного парка. По маршруту гонки протяженностью 7 км предусмотрено более 20 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Это восхождения, спуски, водные переправы, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины и прочие преграды.

Впервые такие командные соревнования в Североморске состоялись в 2016 году по инициативе командования флота и администрации города. Тогда в состязаниях приняли участие 49 команд, общая численность участников составила порядка 250 человек. Победителем гонки стала команда 45-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.