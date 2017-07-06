Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В столице Северного флота накануне Дня ВМФ проведут массовый кросс с препятствиями

07.07.2017 ТАСС 87 0
0
Понравилась новость?
 0
Эмблема СФ
Эмблема Северного флота
Источник: https://ru.wikipedia.org/

Соревнования включают прохождение маршрута протяженностью 7 км и являются аналогом "Гонки героев", проводимой по инициативе Минобороны

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Соревнования "Заполярный рубеж" пройдут в Североморске накануне празднования Дня ВМФ России, который отмечается в последнее воскресенье июля. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, это будет командная гонка на полосе препятствий.

"В Североморске военнослужащие Северного флота приступили к оборудованию трассы для проведения открытых командных соревнований под названием "Заполярный рубеж", - сказали на флоте.

В пресс-службе пояснили, что по духу и форме эти состязания являются аналогом "Гонки героев" - масштабного кросса с препятствиями, проводимого в России по инициативе Минобороны с 2013 года.

В Заполярье состязания будут проходить на территории североморского Загородного парка. По маршруту гонки протяженностью 7 км предусмотрено более 20 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Это восхождения, спуски, водные переправы, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины и прочие преграды.

Впервые такие командные соревнования в Североморске состоялись в 2016 году по инициативе командования флота и администрации города. Тогда в состязаниях приняли участие 49 команд, общая численность участников составила порядка 250 человек. Победителем гонки стала команда 45-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.07 06:29
  • 2
Горбачев: РФ и США надо восстанавливать систему контроля ядерных вооружений
  • 07.07 03:39
  • 2
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 07.07 02:56
  • 7
Эксперт: "Антонов" мечется, но его самолеты уже никому не нужны
  • 07.07 01:41
  • 44
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 06.07 22:44
  • 2
Авиасалон Ле Бурже демонстрирует новые тенденции боевой авиатехники
  • 06.07 22:15
  • 16
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
  • 06.07 22:05
  • 1
Тихоокеанский флот провел пуск из ракетного комплекса "Бастион"
  • 06.07 21:33
  • 41
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 06.07 20:29
  • 82
Тепловое оружие и природа тепла
  • 06.07 19:25
  • 26
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 06.07 18:48
  • 16
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 06.07 16:36
  • 2
Бесполетные регионы
  • 06.07 16:11
  • 4
Рогозин: судостроительные заводы Крыма способны производить все корабли для ЧФ
  • 06.07 15:13
  • 79
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 06.07 11:56
  • 126
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
другие обсуждаемые темы