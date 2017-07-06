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Путин призвал анализировать боевой опыт в Сирии для создания перспективного оружия

07.07.2017 ТАСС 171 0
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Владимир Путин
Владимир Путин
Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев

Говоря о применении российских вооружений, президент особо отметил новый ракетный комплекс Х-101

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал внимательно анализировать боевой опыт в Сирии для создания перспективного оружия.

"Отмечу, что российское оружие демонстрирует надежность и большие возможности в ходе антитеррористической операции в Сирии, - сказал он. - Нужно внимательно анализировать этот боевой опыт и для модернизации существующих систем, и для разработки перспективных видов продукции военного назначения".

Говоря о применении российских вооружений, в том числе, в ходе антитеррористической операции в Сирии, Путин особо отметил новый ракетный комплекс Х-101.

"Хочу поблагодарить и военных, и конструкторов-разработчиков одной из наших систем ракетных Х-101, - сказал он. - Эта ракета показала очень высокую степень надежности, это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности, с приличной дальностью - 4,5 тыс. километров". По мнению главы государства, в центре внимания оборонного ведомства и промышленности должно находиться оружие именно такого класса.
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир

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