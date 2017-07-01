Пентагон передал ветеранам первые бионические протезы



Инвалид с протезными роборуками

Источник: DARPA Инвалид с протезными роборукамиИсточник: DARPA

Два ветерана, лившиеся рук более 40 лет назад, первыми получили революционные бионические протезы, разработанные Пентагоном. С помощью таких протезов можно удержать даже самые маленькие предметы, например, ягоды. Об этом сообщает CBS News.

«Невероятно вновь двумя руками приготовить любимые блюда и накрыть на стол», – поделился впечатлениями ветеран войны во Вьетнаме Фрэд Даунс.

Революционный протез создало агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона совместно с американской компанией Mobius Bionics. Бионическая рука крепится к остаткам плеча и управляется посредством электромиографических электродов. Чтобы поднять руку, человеку нужно поднять ногу. Датчики в обуви улавливают движение и приводят протезированную конечность в действие. Чтобы научиться хорошо управлять протезом, ветеранам потребуется несколько недель.

Устройство получило название LUKE в честь Люка Скайуокера, одного из главных персонажей киносаги «Звездные войны», потерявшего руку в бою с Дартом Вейдером и получившего взамен высокотехнологичный протез. В мае 2016 года в Вашингтоне состоялась первая демонстрация устройства.

Новые бионические протезы продолжат получать все военнослужащие США, потерявшие верхние конечности во время боевых действий. Кроме того, глава Mobius Bionics Джей Буркхолдер заявил, что в 2017 году в продажу могут поступить десятки протезов в зависимости от заказов. Цена устройства составит около 100 тысяч долларов.