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Пентагон передал ветеранам первые бионические протезы

07.07.2017 Индикатор 117 0
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Инвалид
Инвалид с протезными роборуками
Источник: DARPA

Два ветерана, лившиеся рук более 40 лет назад, первыми получили революционные бионические протезы, разработанные Пентагоном. С помощью таких протезов можно удержать даже самые маленькие предметы, например, ягоды. Об этом сообщает CBS News.


«Невероятно вновь двумя руками приготовить любимые блюда и накрыть на стол», – поделился впечатлениями ветеран войны во Вьетнаме Фрэд Даунс.


Революционный протез создало агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона совместно с американской компанией Mobius Bionics. Бионическая рука крепится к остаткам плеча и управляется посредством электромиографических электродов. Чтобы поднять руку, человеку нужно поднять ногу. Датчики в обуви улавливают движение и приводят протезированную конечность в действие. Чтобы научиться хорошо управлять протезом, ветеранам потребуется несколько недель.


Устройство получило название LUKE в честь Люка Скайуокера, одного из главных персонажей киносаги «Звездные войны», потерявшего руку в бою с Дартом Вейдером и получившего взамен высокотехнологичный протез. В мае 2016 года в Вашингтоне состоялась первая демонстрация устройства.


Новые бионические протезы продолжат получать все военнослужащие США, потерявшие верхние конечности во время боевых действий. Кроме того, глава Mobius Bionics Джей Буркхолдер заявил, что в 2017 году в продажу могут поступить десятки протезов в зависимости от заказов. Цена устройства составит около 100 тысяч долларов.
01.07.2017
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Страны
Вьетнам
США
Компании
DARPA

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