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Боевой лазер впервые испытали на вертолете

07.07.2017 N+1 133 0
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Apache
Вертолет Apache с боевым лазером
Источник: U.S. Army

Американская компания Raytheon совместно с Армией США провела испытания высокоэнергетического лазера, установленного на ударный вертолет AH-64D Apache. Как сообщает Defense Aerospace, это было первое испытание лазерного оружия на вертолете.


Лазерное оружие, как полагают американские военные, позволит эффективнее бороться с некоторыми типами целей, в первую очередь с беспилотными летательными аппаратами, минометными минами и снарядами, а также легкими самолетами и вертолетами противника. Кроме того, боевые лазеры помогут военным быстрее уничтожать обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства.


Основным преимуществом лазерного оружия военные считают «неограниченный» боезапас — установка может вести огонь до тех пор, пока она не перестанет получать энергию от генератора. Кроме того, стоимость одного выстрела из лазерной установки будет в несколько раз ниже стоимости выстрела из миномета или артиллерийского орудия.



Испытания нового боевого лазера проводились на полигоне «Уайт Сэндз» в Нью-Мексико. Оружие поражало различные типы целей в разных режимах полета вертолета, с разных высот и на разных скоростях полета. Все проверки признаны успешными. Поскольку в проверки были вовлечены военные, подробности испытаний не раскрываются.


Как [urlhttp://www.defensenews.com/articles/us-army-tests-laser-on-apache-helicopter=]отмечает[/url] Defense News, известно только, что за наведение боевого лазера на вертолете Apache отвечала мультиспектральная электронно-оптическая система наведения. По данным Raytheon, такая система использовалась для наведения боевого лазера впервые.


В марте текущего года американская компания Lockheed Martin испытала новый боевой лазер, мощность которого по проекту составляет 60 киловатт. Во время испытаний измеренная мощность лазерного луча новой установки составила 58 киловатт. Состоявшиеся испытания были признаны завершающими в проекте разработки лазерного оружия, создаваемого по контракту Армии США.


Новая установка работает по принципу спектрального совмещения волоконных лазеров. В таком оружии установлены несколько лазерных излучателей, лучи от которых передаются по оптическому волокну в специальное устройство совмещения. В итоге получается, что несколько маломощных излучателей позволяют получить на выходе луч высокой мощности.


Технология, использованная в новой установке, по данным Lockheed Martin, позволяет в среднем на 50 процентов сократить расход энергии по сравнению с твердотельными лазерами. Разработка новой установки велась Lockheed Martin по заказу Армии США с 2014 года.


Василий Сычёв
28.06.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
AH-64
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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