Казахстан и США подписали очередной 5-летний план военного сотрудничества



Флаги США и Казахстана. Источник: Военное обозрение Флаги США и Казахстана. Источник: Военное обозрение

ЦАМТО, 6 июля. В Вашингтоне состоялись двусторонние консультации между представителями оборонных ведомств Республики Казахстан и США, сообщила 5 июля пресс-служба Минобороны РК.

Военную делегацию Казахстана возглавлял заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров.

В ходе консультаций были обсуждены текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между РК и США, подписан очередной 5-летний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы, который определяет направления взаимодействия на этот период.

Кроме того, в рамках визита проведены встречи с представителями Министерства обороны США, Бюро Национальной гвардии, Армии США и Национального университета обороны США, сообщает пресс-служба МО РК.