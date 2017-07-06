Казахстан и США подписали очередной 5-летний план военного сотрудничества
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Флаги США и Казахстана. Источник: Военное обозрение
ЦАМТО, 6 июля. В Вашингтоне состоялись двусторонние консультации между представителями оборонных ведомств Республики Казахстан и США, сообщила 5 июля пресс-служба Минобороны РК.
Военную делегацию Казахстана возглавлял заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров.
В ходе консультаций были обсуждены текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между РК и США, подписан очередной 5-летний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы, который определяет направления взаимодействия на этот период.
Кроме того, в рамках визита проведены встречи с представителями Министерства обороны США, Бюро Национальной гвардии, Армии США и Национального университета обороны США, сообщает пресс-служба МО РК.
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06.07.2017
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