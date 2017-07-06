МИД прокомментировал доклад Госдепа о "трудовых лагерях КНДР" в России



Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Утверждения из доклада Госдепартамента США о якобы принудительном труде граждан Северной Кореи в "трудовых лагерях КНДР" в России не имеют оснований, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Утверждения о якобы принудительном труде северокорейских граждан в так называемых "трудовых лагерях КНДР на территории России" в докладе США о ситуации с торговлей людьми безосновательны. Когда пошли первые сообщения с цитатами, даже сложно было в это поверить", - сказала Захарова в ходе регулярного брифинга.

По словам Захаровой, "не вызывает сомнений, что подобные измышления, фантазии - материалы, которые Госдеп "наштамповал" в очередной раз - преследуют единственной целью использовать правочеловеческий инструмент для оказания одностороннего давления на КНДР, создания искусственных препятствий для ограничения сотрудничества".

Ранее, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад госдепартамента США о борьбе с работорговлей в мире, госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил власти КНДР в создании трудовых лагерей за рубежом, в том числе в России и Китае.