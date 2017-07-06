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Швеция закупит импортные противотанковые ракетные комплексы

07.07.2017 bmpd.livejournal.com 100 0
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Шведский противотанковый ракетный комплекс Saab Bofors RBS-56 BILL. Для его замены в шведской армии начат процесс закупки на конкурсной основе нового
Шведский противотанковый ракетный комплекс Saab Bofors RBS-56 BILL. Для его замены в шведской армии начат процесс закупки на конкурсной основе нового ПТРК RBS-58, которым, по всей видимости, станет иностранный образец
Источник: Lasse Sjögren / www.dn.se

Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) 29 июня 2017 года начало тендерные процедуры по приобретению для сухопутных войск Швеции нового переносного противотанкового ракетного комплекса, получившего обозначение RBS-58 (Robotsystem 58). Комплекс должен придти на замену в шведской армии (в первую очередь в мотопехотных частях) шведского ПТРК Saab Bofors RBS-56 BILL, который ввиду истечения ресурсного срока ракет был к 2013 году изъят из войск и передан на хранение.

Требования к комплексу RBS-58 включают переносность на поле боя, дальность стрельбы в диапазоне от 200 до 4000 м, круглосуточность применения, инфракрасную головку самонаведения неохлаждаемую либо с воздушным охлаждением, использование режима "выстрелил и забыл", возможность захвата цели после пуска, возможность установки на бронированные машины, срок хранения ракеты минимум 10 лет с возможностью продления до 20 лет. Заявки на тендер должны быть поданы к 6 сентября 2017 года, а поставки систем планируется начать в третьем квартале 2019 года.

Шведские комментаторы в связи с этим отмечают, что данным требованиям отвечают только два комплекса, могущих быть реально доступными на рынке - новый французский MBDA MMP и израильский Rafael Spike-LR, между которыми, видимо, и будет делаться выбор.

Сообщается также, что Литва изъявила желание присоединиться к шведской программе приобретения ПТРК RBS-58.
06.07.2017
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Страны
Израиль
Литва
Франция
Швеция
Продукция
Spike NLOS
Компании
Leonardo
Rafael
SAAB

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