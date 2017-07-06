В Турции спущен на воду четвертый корвет в рамках реализации программы MILGEM



Корвет «Milgem»

Источник: www.trdefence.com Корвет «Milgem»Источник: www.trdefence.com

ЦАМТО, 6 июля. На военно-морской верфи в Стамбуле 3 июля в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра обороны Фикри Ышика состоялась церемония спуска на воду корвета (F-514) "Киналиада" (Kinaliada) класса "Ада".

Корвет построен для ВМС Турции в рамках программы MILGEM.

"Киналиада" является четвертым и последним кораблем класса "Ада". Строительство корвета началось в 2015 году, церемония закладка киля прошла 18 июня 2016 года. Как планируется, он будет принят на вооружение ВМС Турции в 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы MILGEM началась в 1990-ых гг. с целью снижения зависимости Турции от иностранных разработчиков и судостроительных компаний. Всего для ВМС Турции в рамках этой программы планировалось построить 8 кораблей общей стоимостью 3 млрд. долл., предназначенных для патрулирования территориальных вод и борьбы с подводными лодками. Первые два корабля, (F-511) "Хейбелиада" (Heybeliada) и (F-512) "Буйукада" (Buyukada), были построены Стамбульской военно-морской верфью и приняты на вооружение ВМС Турции в сентябре 2011 года и сентябре 2013 года.

Первоначально предполагалось, что остальные корабли будут построены частными турецкими компаниями. Однако из-за серии внутриполитических скандалов было решено, что третий и четвертый корабли также построит Стамбульская военно-морская верфь, а корветы с пятого по восьмой – определенный по результатам тендера частный подрядчик. Позднее от постройки корветов, начиная с пятого, отказались.

Строительство третьего корабля, (F-513) "Бургазада" (Burgazada), началось 27 сентября 2013 года, спуск на воду состоялся 18 июня 2016 года. В настоящее время он проходит испытания и дооснащение оборудованием. Принятие корвета "Бургазада" на вооружение запланировано на 2018 год. Как заявлено, на текущий момент доля участия национальных компаний в постройке корвета достигла 65%.

Корветы предназначены для патрулирования территориальных вод, противолодочной борьбы, ведения разведки, противодействия терроризму, участия в поисково-спасательных операциях.

Длина корвета "Киналиада" составляет 99,5 м, ширина – 14,4 м, водоизмещение – 2400 т, максимальная скорость хода – 34 узла, экипаж – 106 человек.

Говоря о достижениях и планах турецкой военной судостроительной промышленности Р.Эрдоган заявил, что ранее Турция экспортировала 165 кораблей и катеров различных типов и размеров в Малайзию, Бахрейн, Танзанию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет, Грузию, Пакистан, Туркмению, Нигерию, Норвегию и Румынию. Президент вновь подтвердил намерение в перспективе построить собственный авианосец.

Одновременно со спуском на воду корвета "Киналиада" было официально объявлено о начале строительства первого национального фрегата класса "Истанбул". Церемония представления проекта корабля состоялась в январе 2017 года. Проектирование фрегата было выполнено на основе проекта корвета класса "Ада".

В общей сложности ВМС Турции намерены принять на вооружение четыре фрегата новой серии. Они будут применяться для эскорта других кораблей и борьбы с подводными лодками. Строительство головного фрегата планируется завершить в течение следующих четырех лет. На вооружение он будет принят в 2021 году.