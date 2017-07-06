Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь
|
|
Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"
Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация
ЦАМТО, 6 июля. В Севастополе 5 июля прошла торжественная церемония встречи нового фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", сообщила пресс-служба Южного военного округа.
В период нахождения в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море экипаж под командованием капитана 2 ранга Антона Куприна успешно решал боевые задачи, осуществив совместно с подводной лодкой "Краснодар" ракетный удар по группировкам террористов в Сирии.
В Севастополе фрегат встретил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей.
Справочно:
"Адмирал Эссен" – второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и первый серийный корабль данного проекта. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. т, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.
"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
|
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.07.2017 Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь, выполнив задачи по борьбе с ИГ в Сирии
02.05.2017 Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
14.04.2017 Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил запасы в Тартусе
07.06.2016 Фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356Р/М.
14.03.2016 Фрегат "Адмирал Григорович" вошел в состав Черноморского флота
04.07.2017 Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл на Кипр
10.05.2017 "Адмирал Эссен" с "Калибрами" усилил группировку ВМФ в Средиземноморье
10.04.2017 Источник: фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" зайдет в порт Тартус