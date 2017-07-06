Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь

07.07.2017 ЦАМТО 139 0
0
Понравилась новость?
 0
Адмирал Эссен
Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"
Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация

ЦАМТО, 6 июля. В Севастополе 5 июля прошла торжественная церемония встречи нового фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В период нахождения в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море экипаж под командованием капитана 2 ранга Антона Куприна успешно решал боевые задачи, осуществив совместно с подводной лодкой "Краснодар" ракетный удар по группировкам террористов в Сирии.

В Севастополе фрегат встретил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей.

Справочно:

"Адмирал Эссен" – второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и первый серийный корабль данного проекта. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. т, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.

"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Штиль-1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11356 Буревестник
Калибр КР
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.07 06:29
  • 2
Горбачев: РФ и США надо восстанавливать систему контроля ядерных вооружений
  • 07.07 03:39
  • 2
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 07.07 02:56
  • 7
Эксперт: "Антонов" мечется, но его самолеты уже никому не нужны
  • 07.07 01:41
  • 44
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 06.07 22:44
  • 2
Авиасалон Ле Бурже демонстрирует новые тенденции боевой авиатехники
  • 06.07 22:15
  • 16
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
  • 06.07 22:05
  • 1
Тихоокеанский флот провел пуск из ракетного комплекса "Бастион"
  • 06.07 21:33
  • 41
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 06.07 20:29
  • 82
Тепловое оружие и природа тепла
  • 06.07 19:25
  • 26
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 06.07 18:48
  • 16
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 06.07 16:36
  • 2
Бесполетные регионы
  • 06.07 16:11
  • 4
Рогозин: судостроительные заводы Крыма способны производить все корабли для ЧФ
  • 06.07 15:13
  • 79
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 06.07 11:56
  • 126
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
другие обсуждаемые темы