Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь



Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"

Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация

ЦАМТО, 6 июля. В Севастополе 5 июля прошла торжественная церемония встречи нового фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В период нахождения в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море экипаж под командованием капитана 2 ранга Антона Куприна успешно решал боевые задачи, осуществив совместно с подводной лодкой "Краснодар" ракетный удар по группировкам террористов в Сирии.

В Севастополе фрегат встретил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей.

Справочно:

"Адмирал Эссен" – второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и первый серийный корабль данного проекта. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. т, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.

"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).