К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 6 июля. Динамика поставки в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новых образцов техники связи позволит к 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации.
В последние три года на вооружение РВСН поступили новые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи.
РВСН оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой связи, локально-вычислительные сети закрытого сегмента сети передачи данных Министерства обороны Российской Федерации.
В рамках государственных контрактов в РВСН проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления РВСН до ракетной дивизии включительно. Ранее в Ракетных войсках были переоборудованы запасные командные пункты ракетных дивизий, вынесенные элементы Центра связи РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове. Кроме того, данные работы проводились на арсеналах и в подразделениях 4-го государственного центрального межвидового полигона.
Реализация намеченных мероприятий позволит достичь существенного повышения эффективности применения РВСН в части сокращения времени цикла управления и улучшения качества решений, принятых должностными лицами органов военного управления, по управлению подчиненными соединениями и объединениями с учетом осуществления мер информационной безопасности, помехо- и разведзащищенности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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06.07.2017
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