До конца недели в вертолетный полк ЮВО в Краснодарском крае будет поставлен новый вертолет Ми-8АМТШ
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Вертолет Ми-8АМТШ
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 6 июля. До конца текущей недели в вертолетный полк Южного военного округа (ЮВО), базирующийся в Краснодарском крае, запланирована поставка нового вертолета Ми-8АМТШ.
Как сообщила пресс-служба ЮВО, в настоящее время летчики и инженерно-технический состав подразделения находятся на заводе-изготовителе в городе Улан-Удэ, где уже приступили к приемке боевой машины.
Авиационные инженеры и техники совместно с заводчанами проверяют качество сборки авиакомплекса, а также работоспособность всех систем и механизмов вертолета как на земле, так и в воздухе.
После этого экипаж совершит перелет на аэродром армейской авиации ЮВО, преодолев более 6 тыс. км.
Летный и инженерно-технический состав авиационной части, куда поступает боевая машина, прошел плановое переучивание на новые образцы авиационной техники и полностью готов к освоению и эксплуатации вертолетов.
Ми-8АМТШ превосходит своего предшественника Ми-8МТ по грузоподъемности и вооружению, оснащен навигационным оборудованием, прибором ночного видения и позволяет совершать полеты при любой погоде даже в условиях плохой видимости.
Поставка новейшей авиационной техники в ЮВО осуществляется согласно Государственной программе вооружения на 2011-2020 гг.
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06.07.2017
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