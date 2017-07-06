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До конца недели в вертолетный полк ЮВО в Краснодарском крае будет поставлен новый вертолет Ми-8АМТШ

07.07.2017 ЦАМТО 138 0
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Вертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 6 июля. До конца текущей недели в вертолетный полк Южного военного округа (ЮВО), базирующийся в Краснодарском крае, запланирована поставка нового вертолета Ми-8АМТШ.

Как сообщила пресс-служба ЮВО, в настоящее время летчики и инженерно-технический состав подразделения находятся на заводе-изготовителе в городе Улан-Удэ, где уже приступили к приемке боевой машины.

Авиационные инженеры и техники совместно с заводчанами проверяют качество сборки авиакомплекса, а также работоспособность всех систем и механизмов вертолета как на земле, так и в воздухе.

После этого экипаж совершит перелет на аэродром армейской авиации ЮВО, преодолев более 6 тыс. км.

Летный и инженерно-технический состав авиационной части, куда поступает боевая машина, прошел плановое переучивание на новые образцы авиационной техники и полностью готов к освоению и эксплуатации вертолетов.

Ми-8АМТШ превосходит своего предшественника Ми-8МТ по грузоподъемности и вооружению, оснащен навигационным оборудованием, прибором ночного видения и позволяет совершать полеты при любой погоде даже в условиях плохой видимости.

Поставка новейшей авиационной техники в ЮВО осуществляется согласно Государственной программе вооружения на 2011-2020 гг.
06.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
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