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Свое 100-летие войска радиационной, химической и биологической защиты встретят с новыми образцами вооружения

07.07.2017 ЦАМТО 152 0
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Войска РХБЗ России
Войска РХБЗ России
Источник: Алексей Китаев / ИА Оружие России

ЦАМТО, 6 июля. В 2018 году войска радиационной, химической и биологической защиты отметят 100 лет со дня образования. К юбилею создания войск в соединениях, воинских частях и подразделениях РХБЗ планируется получение новых образцов ВВСТ для успешного выполнения всего спектра задач РХБ защиты.

По выявлению и оценке радиационной, химической и биологической обстановки планируется получение перспективных машин РХБ разведки, а также комплектов перспективных приборов и средств РХБ разведки, анализа и контроля.

Для обеспечения безопасности войск (сил) при действиях в условиях РХБ заражения, в первую очередь, поступят перспективные средства индивидуальной и коллективной защиты и многофункциональные технические и расходные средства специальной обработки.

Для снижения заметности войск и объектов планируется получение комплексов средств дистанционного управления системой аэрозольного противодействия с комплектами высокопроизводительных расходных средств.

Кроме того, будут продолжаться опытно-конструкторские работы по разработке перспективных огнеметных комплексов и боеприпасов к ним для применения огнеметно-зажигательных средств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
06.07.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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