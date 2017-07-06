Путин поручил подписать протокол к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение кабмина о подписании дополнительного протокола к антитеррористической конвенции Совета Европы и поручил МИДу подписать документ.
Соответствующее распоряжение размещено в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года. Поручить МИДу России подписать от имени Российской Федерации дополнительный протокол со следующим заявлением: "Российская Федерация заявляет, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ деяния, на которые распространяется статья 4 дополнительного протокола, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве несут за собой уголовную ответственность", - говорится в тексте документа.
В дополнительном протоколе предлагается ввести уголовную ответственность за намеренные попытки вербовки для осуществления терактов, за намеренное прохождение обучения или попытки организации подготовки людей для терактов, за попытки проезда на территорию государства, кроме государства проживания, с целью совершения теракта, планирования или подготовки, или участие в террористических актах, или для оказания или получения террористической подготовки. Кроме того, предлагается усилить наказание за умышленное предоставление или сбор средств, а также организацию подобных поездок.
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06.07.2017
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