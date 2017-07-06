Правда о саммите G20. Фельетон-прогноз



Демонстранты изображают лидеров G20 на митинге в Гамбурге. 2 июля 2017

Источник: © REUTERS / Fabian Bimmer Демонстранты изображают лидеров G20 на митинге в Гамбурге. 2 июля 2017Источник: © REUTERS / Fabian Bimmer

Владимир Владимирович задумчиво изучал карту Арктики, прикидывая, как лучше обустроить новый аэродром так, чтобы не тревожить проживающую неподалеку семью белых медведей, когда в дверь кабинета постучали.

Вошел Песков.

- Владимир Владимирович, - сказал он. - Простите, что отвлекаю вас от повседневных захватнических планов, но должен напомнить, что 7 июля состоится саммит G20 в Гамбурге.

- Да-да. Председатель Си мне уже напоминал на днях. G20 - это хорошо. Всегда есть с кем поговорить, да и в Германии я давненько не был. Спасибо!

И Владимир Владимирович вновь углубился в карту Арктики, раздумывая, не послать ли туда лидеров либеральной оппозиции, чтобы они, со свойственными им красноречием и талантом, убедили медведей переехать на пару километров южнее.

…В Гамбурге царило праздничное оживление.

К конгресс-центру Hamburg Messe то и дело подъезжали представительские лимузины.

Лидеры стран солидно выходили из автомобилей, улыбались и на несколько секунд замирали под вспышками фотокамер многочисленной прессы.

Прибыл внушительный кортеж делегации Саудовской Аравии. Позолоченный роллс-ройс и вереница пыльных разномастных пикапов с крупнокалиберными пулеметами и черными флагами. Главу делегации пропустили, а остальных завернули, так как автоматы и гранатометы нарушали дресс-код мероприятия. Глава делегации немного повозмущался: мол, почему в Ракке и Мосуле можно, а в Гамбурге нельзя, и что мирные пастухи просто хотели выразить протест варварским бомбардировкам Асада, но охрана была непреклонна.

Охрана также не пропустила в конгресс-центр и крупную девочку в мятой красной шапочке, в очередной раз объяснив Петру Алексеевичу, что его нет в списке приглашенных лидеров и что все эти его переодевания то в альпийского пастушка, то в бременского музыканта не помогут, так как его неизменно выдают тонкие аристократичные черты лица.

Петр Алексеевич обиделся, обозвал немецких охранников москалями, подхватил свою корзинку с пирожками и побрел к отелю, в котором остановился Трамп, дабы подстеречь того после саммита и выпросить сотню-другую долларов.

Чеканя шаг, прибыл участник саммита Евросоюз. Ангела Меркель скомандовала: "Взвод! Стой, айн-цвай! В зал, по одному - бегом марш!" - и встала у дверей, бдительно выхватив из кармана пробегавшего мимо Юнкера фляжку с коньяком.

Как и когда на саммит прибыл Путин, не знал никто, но когда все вошли в зал, он уже скромно сидел в уголке на походной железной табуретке, выкованной из монгольских сабель, тевтонских мечей, шведских мушкетов, французских ружей и немецких автоматов.

- Приветствую тебя, владыка Севера и ресурсов, принадлежащих, кстати, всему демократическому человечеству! - обратился к нему Трамп.

- День добрый, лорд Печатного станка и отец Исключительной нации, - вежливо поздоровался Путин.

- Отзови драконов своих из сирийского неба и Асада своего отдай нам на съедение! - дипломатично и издалека зашел Трамп.

- Дырку вы от бублика получите, а не Асада, - тактично ответил Путин, подумал и добавил: "Убежден".

- Видишь?- Трамп повернулся к Меркель. - Видишь, как он агрессивно разговаривает, а ты у него газ покупаешь и второй "Северный поток" к себе тянешь. Ты, когда он газопровод на тебя направил, не про священный долг перед Свободным Миром думала, не про экономики товарищей своих, а про свой будущий газовый хаб, да про заводики в Штутгарте и Баварии с мерсами, да с бэшечками.

- Да! Да! И про немцев своих тоже думала! - завелась Ангела. - Если я Россию пошлю - ты, горлопан, поставлять газ им будешь?! Этот свой, сланцевый, втридорога, чтобы они на каждый прием ванны кредит в банке брали. Я давно заметила! С тех пор как выигрыш выпал мне в виде русского газопровода - возненавидели вы меня, и все вы стали по-другому ко мне относиться! Все стали по-другому смотреть! Словно я этот газ из-под Варшавы ворую, а не честно у России покупаю.

- Ну, почему же втридорога, - обиделся Трамп. - В два с половиной, мы ж союзники.

- А под Варшавой есть газ?! - подскочил на стуле Туск. - Что, правда?!

- Это она образно, - успокоил его Трамп. - Нет у вас ничего, вы голодранцы. Но скоро мы начнем завозить вам наши, очень-очень хорошие, американские яблоки, и будете вы здоровы и счастливы. А газ мы вам будем в зажигалках поставлять, не переживайте.

- Спасибо… - выдавил из себя Туск, опускаясь на стул и стараясь не заплакать от горького разочарования.

Тут слово попросил Путин.

- Что хочется отметить, - произнес он в немедленно наступившей тишине. - Хочется отметить, что зима близко, и будет она очень холодной. Когда весна придет, не знаю. Так что давайте жить дружно. Спасибо всем за внимание и предлагаю перейти к конкретным мировым вопросам.

После чего он поднялся и ушел в небольшую комнату переговоров. Си Цзиньпин и Трамп неторопливо проследовали за ним, плотно прикрыв за собой дверь.

- Куда это они?- удивился Туск. - А мы? Что будет с нами?

- Нам потом сообщат, что, - меланхолично ответил ему опытный Юнкер, отхлебывая из своей второй фляжки, которую командир взвода ЕС не заметила.

Игорь Романович, автор блога Green Tea