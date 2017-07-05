Виновных в падении MH17 найдут в Нидерландах
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Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года
Источник: Maxim Zmeyev/Reuters
Суд по делу о крушении Boeing MH17 пройдет в Нидерландах
Суд по делу о крушении лайнера MH17 над Донбассом в 2014 году пройдет в Нидерландах - это совместное решение стран, входящих в международную группу по расследованию катастрофы. Ранее голландское правительство рассматривало два способа привлечь виновных в трагедии к ответственности: создание международного трибунала или суд в одной из стран - участниц расследования. При этом о сроках начала судебного процесса по катастрофе MH17 говорить еще рано, так как расследование дела продолжается и окончательных итогов по нему все еще нет.
Судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing MH17, который был сбит в Донбассе летом 2014 года, будет проходить в Нидерландах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте нидерландского МИДа.
"Страны, входящие в Совместную следственную группу (ССГ) [Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина], решили, что процесс над подозреваемыми должен проходить в Нидерландах в условиях устойчивого международного сотрудничества и поддержки. Это значит, что во время процесса сотрудничество между странами -
участницами Совместной следственной группы продолжится", - говорится в сообщении.
Президент Украины Петр Порошенко уже выразил готовность оказать помощь Нидерландам в скорейшем наказании виновных в крушении самолета. "Сегодня правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу о сбитом самолете малайзийских авиалиний рейса MH17 [будет] осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов… Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных", - заявил он во вторник.
В конце июня голландское издание nu.nl сообщило, что правительство Нидерландов намерено принять решение о том, в каком формате будет проходить суд над подозреваемыми в крушении лайнера, в течение недели. Как отмечалось, Нидерланды не могут самостоятельно решить, где и как именно будет проходить процесс, это решение должны совместно принять страны, сотрудничающие в уголовном расследовании крушения.
Формально кабмин Нидерландов рассматривал два способа привлечения обвиняемых к ответственности: создание международного трибунала или суд в одной из стран, входящих в следственную группу.
При этом издание поясняло, что даже после принятия соответствующего решения
процесс по делу о крушении MH17 не начнется в ближайшее время, так как расследование происшествия все еще продолжается.
Boeing 777, летевший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний" из Амстердама в Куала-Лампур, разбился в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени. На борту лайнера находились 298 человек, большинство из которых были подданными Нидерландов. Все они погибли.
На данный момент окончательных итогов расследования авиакатастрофы пока нет. В сентябре 2016 года международная ССГ представила предварительные результаты своего расследования, согласно которым самолет был сбит с территории, подконтрольной ополченцам, из завезенного с территории России зенитно-ракетного комплекса "Бук". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти данные нельзя считать "окончательной правдой". Ранее Песков также призывал учитывать данные, представленные российскими военными.
В середине сентября прошлого года на специальном брифинге в Минобороны заявили, что российские специалисты обнаружили и отправили следственным органам для последующей передачи их голландской стороне новые данные, проливающие свет на катастрофу.
Осенью 2015 года специалисты российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" опубликовали итоги собственного расследования катастрофы Boeing. Из него, в частности, следовало, что лайнер был сбит ракетой комплекса "Бук", но устаревшей модификации, уже не использовавшейся российскими военными, с территории, которая на момент трагедии не контролировалась ни одной из сторон конфликта в Донбассе.
В начале июня международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала фотографию, якобы доказывающую российское происхождение установки ЗРК "Бук", из которой, предположительно, был сбит самолет. Блогеры нашли в соцсетях фото механика 53-й зенитно-ракетной бригады (воинская часть 32406), дислоцированной в Курской области, на фоне "Бука" с бортовым номером 332.
Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя данные Bellingcat, заявил: "...мы не знаем, на основании каких конкретных документов, фактов эти выводы были сделаны". "По крайней мере то, что попало в прессу, ответов на эти вопросы не дает", - отметил министр.
С момента крушения MH17 команда Bellingcat публиковала несколько подробных докладов, посвященных установке ЗРК "Бук", из которой, по версии расследователей, мог быть сбит самолет. В прошлогоднем докладе были перечислены различные детали, позволившие опознать "Бук" с номером 332 с помощью фотоматериалов, снятых с 2009 по 2014 год, в частности фотографий и видео, на которых "Бук 332" виден в колонне, перемещавшейся в июне 2014 года с базы 53-й бригады в населенном пункте Миллерово у российско-украинской границы.
Среди "особых примет" этой установки блогеры обратили внимание на форму бокового щитка гусеницы, "полый" каток гусеницы с правого борта, вмятину на левой боковой панели, порядок подключения электрокабелей, шрифт цифр бортового номера и расстояние между ними, пятна масла и сажи, а также характерные белые железнодорожные маркировки на обоих боковых щитках.
Отдел "Армия"
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05.07.2017
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